Campi sportivi abbandonati: la sindaca "non ci sta" e respinge le accuse

Si apprende dalla stampa e dai social che ancora una volta si adotta la metodologia della strumentalizzazione per screditare la nostra Amministrazione e l’operato degli uffici con accuse di incompetenza. Tengo a precisare che i campi sportivi da anni presentano criticità, i cui interventi richiedono risorse economiche di ampia consistenza. Dal nostro insediamento, avvenuto il 1° Giugno 2023 all’operatività, abbiamo cercato di migliorare i campi di Montecalvoli e Ponticelli su alcuni aspetti.

Per Montecalvoli sono stati svolti lavori per rinnovare il campo sintetico, adeguare l’impianto di irrigazione, potenziare i sottoservizi, inserire nuove panchine ed imbiancare gli spogliatoi. Tali lavori si sono svolti tra Settembre e Dicembre 2023, per una somma complessiva di quadro economico pari a 300.000,00 Euro.

Agli impianti sportivi di Ponticelli è stata sostituita la pompa di irrigazione guasta con una di maggiore potenza, effettuati lavori al pozzo di alloggiamento della pompa, sistemati i tratti idraulici deteriorati e le cannelle. All’interno degli spogliatoi sono state svolte piccole opere di manutenzione ai bagni del campo principale e sussidiario. Inoltre, per tutto l’anno in corso è stata effettuata una continua manutenzione dei campi con particolare attenzione nei mesi estivi dove, sfruttando la fine dei campionati, sono state svolte attività di semina, concimazione, carotatura, in vista degli importanti eventi in programma a Settembre 2023 e 2024. Infine, sono stati ripuliti i terreni adiacenti al terzo campo e sistemata l’area adibita al nuovo campo scuola.

Riferendomi ai recenti fatti accaduti all’impianto sportivo di Montecalvoli, dove come noto, Enel ha interrotto la fornitura del gas, è opportuno precisare che quanto avvenuto è riconducibile ad una problematica inerente la liquidazione dei PDR dei vari contatori, comportando il fuori servizio della sola acqua calda di due spogliatoi su sei.

Per ovviare a questa problematica, l’Amministrazione comunale ha prontamente disposto, nella settimana scorsa, lo spostamento delle partite da Montecalvoli a Ponticelli, al fine di agevolare le famiglie, garantendo loro un servizio completo, tutto questo nonostante la perfetta fruibilità del Campo di Montecalvoli e la presenza di scaldabagni elettrici funzionanti.

Quanto si apprende pertanto dalla stampa con titoli estremi del tipo “Impianti sportivi abbandonati”. “A Montecalvoli manca l’acqua calda”. “Manca la minima manutenzione ordinaria e questo ne sta limitando un corretto uso” sono la palese dimostrazione del fatto che ancora una volta si crei allarmismo solo per visibilità politica.

Io e tutta la mia maggioranza siamo consapevoli di quanto il percorso sia lungo e difficoltoso, ma non accettiamo che ci vengano attribuite le colpe come se non prendessimo atto delle problematiche e non fossimo intervenuti in niente.

Il Sindaco di Santa Maria a Monte - Manuela Del Grande