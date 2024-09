Carabinieri forestali Firenze, cambio di comandante di reparti

Il Tenente Colonnello RFI Francesco Franci Montorzi dopo 20 anni lascia il comando del Nucleo CC CITES di Firenze, per cedere il testimone al Tenente Colonnello RFI Enrico Rinaldi, già addetto al Gruppo CC forestale di Firenze.

Franci Montorzi dal 30 giugno scorso aveva a sua volta preso il posto del Generale di Brigata Luigi Bartolozzi quale Comandante del Gruppo CC forestale di Firenze, mantenendo tuttavia l’incarico di comando del Nucleo CITES.

Il nuovo Comandante del Gruppo CC forestale di Firenze, laureato in Scienze agrarie e diventato funzionario del Corpo forestale dello Stato nel 1994, si è distinto negli anni di permanenza, sia sul territorio fiorentino che su quello nazionale, per la sua significativa competenza nel settore specialistico disciplinato dalla normativa CITES. E’ docente presso la Scuola Ufficiali di Roma nell’ambito del corso “CITES e attività dei Nuclei”, rivolta agli Ufficiali del Ruolo forestale.

Ha acquisito inoltre la specializzazione di cavaliere ed ha comandato il Reparto d’onore a cavallo del Corpo Forestale dello Stato

Preme ricordare che la CITES (Convenzione per il Commercio Internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione) è una convenzione internazionale, firmata a Washington ed entrata in vigore il 1° luglio del 1975, alla quale attualmente aderiscono 184 Stati, che regolamenta il commercio internazionale di esemplari di determinate specie, vivi, morti o parti di esse, sottoponendoli a specifici controlli e certificazioni che ne attestano l’origine legale.

Il Raggruppamento Carabinieri CITES nazionale dispone sul territorio di 35 Nuclei, 11 Distaccamenti in area doganale ed una Sezione Operativa Centrale nell'ambito del Reparto Operativo e sovrintende alle attività previste dalla normativa nazionale e comunitaria di attuazione della Convenzione con attività di certificazione, controllo e di polizia giudiziaria.

A Firenze opera il Nucleo CC CITES oltre ad un Distaccamento presso l’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze.

I CC Forestali CITES effettuano controlli anche sui Regolamenti EUTR e FLEGT (Regolamenti legno) che disciplinano il Commercio illegale del legname che proviene dall’estero ed in ambito nazionale, garantendone la provenienza legale tramite controlli sulla documentazione di origine.

Svolgono inoltre controlli, anche con il supporto dei Nuclei CC Forestali, sulla tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, sulla tutela della fauna ittica ed acquacoltura in particolare sulle anguille e sulla tutela degli animali d’affezione.

Il nuovo comandante del Nucleo CITES Ten. Col. Enrico Rinaldi, laureato in Scienze forestali e avendo conseguito un Master in Scienze della sicurezza ambientale, entra nel Corpo forestale nel 1996 per diventare ufficiale nel 2010, ha svolto l’incarico di addetto per alcuni anni al Reparto biodiversità di Vallombrosa, è stato riconfermato referente del Nucleo informativo antincendio boschivo a livello regionale, nonché comandante dello squadrone a cavallo del Comando unità forestali.

Il Ten. Col. Francesco Franci Montorzi ha commentato così il nuovo incarico di Comandante del Gruppo forestale di Firenze: “Assumo un comando di grande responsabilità data la rilevanza ambientale e paesaggistica del territorio che i reparti dipendenti dal Gruppo di Firenze controllano. Il mio impegno sarà rivolto alla prevenzione e alla repressione dei reati ambientali ed alle illegalità che portano continui attacchi al nostro inestimabile patrimonio naturalistico”.

Fonte: Ufficio stampa