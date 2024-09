Consiglio delle bambine e dei bambini, a Empoli la festa finale con seduta in piazza

Il Consiglio delle bambine e dei bambini di Empoli chiude la consiliatura in seduta ‘aperta’ per la festa finale. C’è attesa e un po’ di emozione per le consigliere e i consiglieri che siederanno sugli ‘scranni’ in piazza Farinata degli Uberti, venerdì 4 ottobre 2024, dalle 10 alle 12.30. In caso di pioggia, il ‘Consiglio’ si terrà al palazzo delle Esposizioni, piazza Guido Guerra.

In base all'art 12 del Regolamento istitutivo del Consiglio dei bambini: "Ad anni alterni nel mese di ottobre (a partire dal 2024), il Consiglio delle Bambine e dei Bambini - in collaborazione con il Comune di Empoli, gli Istituti comprensivi e le Scuole paritarie si riunisce in "seduta aperta". Si tratta di un’adunanza straordinaria alla quale parteciperanno una significativa rappresentanza delle scuole empolesi.

Nel ‘Consiglio aperto’ l’assemblea coadiuvata dalla facilitatrice Anna Sarfatti, racconterà la loro esperienza di mandato e tutte le bambine e bambini presenti, avranno diritto di parola.

Lo scopo della giornata è far spiegare alle consigliere e consiglieri uscenti quale è il ruolo del Consiglio ai nuovi possibili eletti.

Sono stati invitati le classi 4^ delle scuole primarie e le 1^ della scuola secondaria di primo grado, ovvero coloro che potranno essere sorteggiati a far parte del prossimo Consiglio delle bambine e dei bambini.

Alla mattinata porteranno i saluti istituzionali, il vicesindaco Nedo Mennuti e l’assessora alla Scuola, Maria Grazia Pasqualetti e il personale dirigente delle scuole. Seguiranno, una breve introduzione della facilitatrice Anna Sarfatti, l’intervento di Magico Camillo a supporto della facilitatrice. Poi spazio agli interventi delle bambine e dei bambini del Consiglio e dal pubblico sui temi della partecipazione alla vita istituzionale, il Comune che vorrei, suggerimenti sul ruolo e funzioni del Consiglio delle bambine e dei bambini, su come farli partecipare alla vita e alle scelte della comunità.

UN PROGETTO LUNGIMIRANTE SUI DIRITTI - In data 29 marzo 2022 è stato approvato dal Consiglio comunale, il Regolamento Istitutivo del Consiglio delle bambine e dei bambini del Comune di Empoli. La sua istituzione rientra nel programma che l’amministrazione comunale ha deciso di intraprendere per ottenere e poi mantenere l’accreditamento come Città amica dei bambini e degli adolescenti promossa da Unicef, ottenuto nell’aprile del 2024. La Città dei bambini ha l'enorme pregio di rovesciare uno dei paradigmi centrali delle teorie dell'apprendimento più “consolidate”, vale a dire quello che debbano sempre essere gli adulti a dare indicazioni e suggerimenti ai bambini. La Città dei bambini e degli adolescenti porta verità, ovvero una verità diversa: sono i bambini e le bambine che possono fornire - agli adulti - indicazioni utili per pensare, progettare e realizzare spazi e abitudini.

Le bambine e i bambini possono correttamente ed efficacemente contribuire ad un migliore governo della città. Questo è uno strumento adeguato per rispettare l’articolo 12 della Convenzione dei diritti dei bambini: ascoltare le loro opinioni e tenerne conto. Il sindaco o la sindaca affida loro un ruolo fondamentale, ovvero, hanno il compito di dare consigli a lui o lei e agli altri adulti per governare la città.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa