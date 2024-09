Consorzio di Bonifica: anche Susanna Cenni sostiene la lista "Acqua, agricoltura, ambiente"

Sabato 3 ottobre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, si vota per il rinnovo delle cariche del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno n. 3. In vista di questa scadenza, lunedì 23 settembre 2024, presso la Pubblica Assistenza di Poggibonsi, si è svolto un incontro pubblico per il rinnovo della Presidenza e dell’Assemblea.

La serata, cui hanno preso parte varie rappresentanze delle Amministrazioni Comunali della Valdelsa, si è svolta alla presenza dei candidati della lista “ACQUA, AGRICOLTURA, AMBIENTE” alla Presidenza del Consorzio, Paolo Masetti, e in rappresentanza della Valdelsa, Maurizio Pelosi.

“Da martedì 1 a Sabato 5 ottobre 2024 le contribuenti e i contribuenti – afferma Paolo Masetti - hanno un’occasione importante per partecipare ad un processo democratico, ovvero esprimersi per scegliere la persona e, conseguentemente, la lista che intendono sostenere per il rinnovo quinquennale degli Organi di Governo e Indirizzo del Consorzio. Le ricadute sul territorio e l’importanza destinata a crescere di questi Enti strategici per la nostra Toscana sono evidenti e tangibili. Il mio impegno, grazie ad un’esperienza decennale da Sindaco e ancora più lunga da esperto in protezione civile, è quello di partire dal grande lavoro del presidente uscente Marco Bottino e favorire un processo di crescita del consorzio per una sempre maggiore efficacia ed efficienza oltre ad avvicinarlo il più possibile ai cittadini. Sarò aiutato da personale di altissimo livello di cui ho già apprezzato, nei miei vari ruoli, la competenza e la motivazione. Tutto questo per affrontare, insieme alla Regione, ai Sindaci, alla nuova Assemblea e ai consorziati le nuove sfide che la crisi climatica ci pone di fronte. Per questo è importante il voto di tutti."

“Ho accettato con piacere questa nuova sfida di impegno civico dopo essere stato proposto da più figure istituzionali del territorio, che ringrazio, – dichiara Maurizio Pelosi – La presenza in Assemblea, se eletto, mi consentirebbe di raccogliere al meglio le numerose istanze provenienti dai vari Comuni interessati, per cercare di tradurle prima in progetti poi in opere sul territorio e per il territorio, mettendo a disposizione le mie competenze tecniche/ingegneristiche. Per questo chiedo a persone e imprese contribuenti regolari del Consorzio di recarsi in uno qualunque dei seggi allestiti per i 62 Comuni interessati delle Province di Siena (Poggibonsi, Colle, San Gimignano sono sedi di seggio, ma sono interessati anche Casole d’Elsa, Monteriggioni, Radda in Chianti, Castellina in Chianti e in parte Radicondoli), Firenze, Prato e Pistoia con un documento di identità e, solo per legali rappresentanti delle imprese, di visura camerale e di esprimere una loro scelta.”

“Ho partecipato con piacere a questa serata, di cui ringrazio Lore Lorenzi e tutta la comunità della Valdelsa. Dal 2019 ad oggi il Consorzio, per interventi già svolti e in corso, ha investito in Valdelsa senese e fiorentina oltre 2 milioni di Euro sul nostro territorio, oltre €2.300.000,00 sono già finanziati e 10 milioni e 700.000 Euro sono ulteriori interventi attesi. – Conclude Susanna Cenni – L’importanza di avere candidature che hanno a cuore l’impegno nel Consorzio per il nostro territorio sta proprio nel portare avanti gli impegni programmatici di governo assunti con le nostre Concittadine e con i nostri Concittadini. Per questo è importante andare a votare e invito tutti e tutte a farlo.

Fonte: Ufficio Stampa