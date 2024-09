Festa dello sport e del volontariato, grande partecipazione a Capraia e Limite

Grande partecipazione per la "Festa dello Sport e del Volontariato" di Capraia e Limite, che si è svolta nel pomeriggio di domenica 22 settembre nella zona sportiva di Limite sull’Arno, tra piazza Pertini, via Gagarin, via Togliatti, via F.lli Cervi e il campo sportivo "M. Cecchi".

Ad esibirsi, insieme alle associazioni di volontariato di varia tipologia, sono state le società/associazioni sportive che, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la ProLoco, hanno avuto l'opportunità di mostrare e far provare le varie discipline, in una bella occasione di promozione della pratica sportiva del territorio.

"È stata una bella giornata di festa per l'intera comunità, con le associazioni sportive e di volontariato che hanno presentato le proprie attività, mostrando nuovamente la vitalità del tessuto associazionistico del territorio, un valore aggiunto da sostenere e valorizzare per l'aggregazione sociale e il supporto alle persone" così il vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Capraia e Limite Edoardo Antonini.

All’iniziativa hanno partecipato le seguenti discipline sportive: canottaggio (Canottieri Limite 1861 Asd), calcio (Us Limite e Capraia Asd e Capraia Fc Calcio), podismo (Asd Atletica Capraia e Limite e Capraia Run), tennis (CT Tennis Capraia), acrobatica aerea e parkour (Candela Asd), basket (Use basket Empoli), equitazione Fise (Candeliria Equestrian Center Asd), karate (Il Cerchio del Drago) canoa (Astro Dragon Ladies Empoli e Dragon Limite), dodgeball (Empoli Swarm Dodgeball), ginnastica artistica (Asp Montelupo).

Per le associazioni di volontariato: Pubblica Assistenza Croce d'oro di Limite sull'Arno, Misericordia Limite sull'Arno, Vab sezione Limite sull’Arno, ARI-associazione radioamatori italiani sezione Empoli, Comitato Capraia in festa-Pro Loco per la parte gastronomica.

Le Astro Dragon Ladies avevano anche uno stand con materiale informativo per illustrare l’attività che conducono da anni per la riabilitazione delle donne che hanno affrontato la battaglia del tumore al seno, a fianco dello stand delle Dragon Limite. Presente un presidio della Vab sezione di Limite sull’Arno che ha mostrato le modalità di intervento sull'antincendio a tutela dei boschi, un punto informazioni della Misericordia di Limite con la nuova ambulanza da poco inaugurata ed uno stand della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno, che nel corso del pomeriggio si è cimentata, con i propri volontari, nella simulazione di alcune scene reali di soccorso e pronto intervento. In questa edizione, per porre l'attenzione all'educazione stradale, era presente anche l'azienda limitese Toccafondi Multimedia, con un simulatore di guida di un monopattino.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa