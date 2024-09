Firenze, lavori in viale Matteotti: le modifiche alla circolazione

Questa sera avranno luogo a Firenze gli interventi di messa in sicurezza di alcuni tombini in viale Matteotti. Proprio in questa area transiterà la nuova linea della tramvia, la Variante al centro storico (Vacs).

Da Palazzo Vecchio è stata pubblicata una nota dove si legge che "dalle 21 di stasera sarà istituito un restringimento di carreggiata sulla direttrice verso piazza della Libertà da via Fra' Bartolommeo con una corsia residua per la circolazione".

Il termine previsto dei lavori è previsto alle ore 5:00 del 30 settembre.