Lapi Gelatine presenta il nuovo direttore generale Fabio Da Lozzo

Il Gruppo Lapi conferma la sua volontà di proseguire nel percorso di crescita e sviluppo annunciando la nomina di Fabio Da Lozzo come Direttore Generale di Lapi Gelatine. Questa decisione si inserisce in una strategia di continuità volta a consolidare i successi raggiunti e a favorire ulteriori investimenti per il futuro.

Negli ultimi anni, Lapi Gelatine ha intrapreso un’importante fase di espansione, testimoniata dall’acquisizione di Juncà Gelatines e dall'ampliamento produttivo dello stabilimento di Empoli. La nomina di Da Lozzo rappresenta un passo deciso per guidare l’azienda in una nuova fase di evoluzione e consolidamento.

Il manager, già Direttore Generale di Juncà Gelatines, manterrà il ruolo nell'azienda spagnola affiancando la guida di Lapi Gelatine. Una scelta strategica, questa, presa nell'ottica di un proseguimento del percorso di integrazione già avviato tra le due aziende.

"Questo incarico rappresenta una sfida che accolgo con determinazione. L'obiettivo è chiaro: consolidare quanto realizzato e continuare a spingere verso nuovi traguardi. Siamo qui per costruire il futuro di Lapi Gelatine e rafforzare il nostro posizionamento sul mercato internazionale," ha dichiarato Fabio Da Lozzo.

La famiglia Lapi, alla guida dell’azienda da oltre sessant'anni, ha scelto Da Lozzo per le sue comprovate capacità e la fiducia riposta nella sua esperienza, già dimostrata durante la gestione di Juncà Gelatines. Questa nomina riflette l'impegno del Gruppo Lapi a valorizzare le professionalità interne e a promuovere una visione aziendale basata su solidi valori e strategie di lungo termine.

Fonte: Ufficio Stampa