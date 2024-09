Montopoli in Val d'Arno Rigenerazione urbana e plesso unico. Nascono due commissioni

Il consiglio comunale di Montopoli in Val d'Arno all'unanimità ha espresso voto favorevole alla nascita di due commissioni consiliari temporanee: una avrà per oggetto il rilancio dei centri storici con progetti di rigenerazione urbana e l'altra una commissione di studio sul nuovo polo scolastico. Due temi che sono stati centrali durante l'ultima campagna elettorale e che sono stati discussi durante il consiglio comunale che si è svolto giovedì 26 settembre.

«La volontà è affrontare due argomenti importanti in maniera incisiva e condivisa – ha detto il capogruppo di maggioranza Marco Bonciolini presentando la proposta – perché sono temi che riguardano tutti. Le due commissioni di studio si occuperanno nello specifico di queste due questioni senza sovrapporsi alle commissioni già esistenti e senza bloccare il lavoro dell'amministrazione comunale. Avranno tempo 12 mesi per lavorare insieme ai rappresentanti del consiglio comunale, ma anche insieme ai gruppi di cittadini interessati di volta in volta dall'argomento. L'obiettivo è quello di arrivare ad approvare un documento di indirizzo dal quale partire per sviluppare i progetti che sia il più approfondito e condiviso possibile». Della commissione temporanea sui centri urbani faranno parte: Marco Bonciolini, Gabriella Tessieri, Marica Rossi, Vanessa Di Vito, Massimo Tesi e Lara Reali.

«Siamo soddisfatti del voto all'unanimità per la nascita delle due commissioni temporanee – ha commentato la sindaca Linda Vanni – si tratta di uno strumento di indirizzo importante che sarà alla base di scelte strategiche fondamentali per il nostro territorio e il futuro delle comunità che lo abitano. Ringrazio i consiglieri e le consigliere di maggioranza e di minoranza per aver accolto favorevolmente la proposta, certi che scelte così importanti debbano essere condivise da tutte le parti politiche presenti in consiglio comunale. Sarà fondamentale l'apporto e il contributo di tutti».

La commissione che riguarda il nuovo polo scolastico per la scuola primaria e il riutilizzo del patrimonio esistente sarà composta da Silvia Doni, Lorenzo Storti, Fabiano Bertelli, Riccardo Pistolesi, Simone Coppa e Giovanni Storti.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa