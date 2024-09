Ustioni multiple per un operaio alla Solvay, investito da un liquido caldo. L'allarme della CGIL

Un grave infortunio sul lavoro ha coinvolto un operaio di 22 anni nello stabilimento Solvay di Rosignano verso le 10:30 di oggi. Il giovane è stato investito da liquido caldo mentre svolgeva le proprie mansioni, riportando ustioni multiple. Trasportato d'urgenza in codice giallo all'ospedale di Pisa con l'elisoccorso, il lavoratore si trova attualmente ricoverato presso il reparto grandi ustionati.

Questo nuovo incidente, reso noto dalla Cgil, riaccende i riflettori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, all'interno del parco industriale Solvay. Stefano Santini (segretario Filctem-Cgil provincia di Livorno) e Mirko Lami (dipartimento Sicurezza sul lavoro Cgil Toscana) sottolineano come "nonostante gli sforzi profusi quotidianamente per migliorare la sicurezza, è evidente che quanto fatto finora non è sufficiente" e invocano la necessità di dare maggiore importanza alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le organizzazioni sindacali ribadiscono con forza la necessità di un rafforzamento continuo e costante delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, la Filctem-Cgil sollecita con urgenza la costituzione definitiva di un coordinamento stabile tra rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, responsabili del servizio di prevenzione e protezione e Rls di sito. Questo organo, ritenuto fondamentale dalla Cgil, avrebbe il compito di raccogliere le esperienze, i bisogni e le segnalazioni provenienti da tutti i lavoratori, senza eccezioni, e di dare finalmente una risposta concreta alle criticità che sono emerse.