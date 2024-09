Controlli sulla costa: giovane denunciato per possesso di un coltello, quattro segnalate per droga

I Carabinieri di Cecina, nell'ambito di controlli intensificati per prevenire i reati, con particolare attenzione allo spaccio di stupefacenti, hanno effettuato verifiche notturne nei comuni di Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci e Rosignano Marittimo. Durante le operazioni, quattro giovani dell'Europa dell'Est, residenti a Cecina e già noti alle forze dell'ordine, sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale non terapeutico di cocaina e marijuana, con un totale di circa 5 grammi di droga sequestrati. A Rosignano Solvay, un 40enne straniero è stato denunciato per possesso illegale di un coltello a serramanico di 22,5 cm. Sono state controllate 65 persone e 45 veicoli, con tre violazioni del codice della strada, tra cui una per l'uso improprio di monopattini. Non sono state rilevate inadempienze nelle persone soggette a misure restrittive.