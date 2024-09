Discarica abusiva di penumatici, FdI Castelfiorentino: "Risultati dopo la nostra denuncia"

"In riferimento alla nostra denuncia pubblicata anche su questo canale d'informazione in data 20 luglio 2024, inerente alla segnalazione di discarica abusiva di pneumatici d'auto, con tanto di foto, in una zona di campagna nel comune di Castelfiorentino, che proseguiva poi in una interrogazione in consiglio comunale in data 31 luglio, Fratelli d’Italia ha ottenuto un primo risultato perché l'amministrazione comunale si è attivata subito facendo intervenire gli organi preposti, vigili urbani e ASL per la rimozione degli stessi.

Siamo molto soddisfatti di aver contribuito alla soluzione del problema perché questo è un segnale che amministrazione e opposizione guardano nella stessa direzione. Confidiamo di poter proseguire su questa strada. Fratelli d’Italia si impegnerà sempre a portare risultati concreti per il benessere dei cittadini di Castelfiorentino".

I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Castelfiorentino Serena Urso e Fabio Fabbrocini