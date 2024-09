Montecatini Val di Cecina, proseguono senza sosta le ricerche di nonna e nipote dispersi

Sesto giorno di ricerche h24 senza sosta della nonna e del nipotino di cinque mesi, tedeschi, dispersi dalla sera di lunedì 23 settembre dopo essere stati travolti dalla piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina. Purtroppo ancora senza esito le ricerche, gestite dall'Unità di comando locale a Monteverdi Marittimo, a cui da giorni stanno prendendo parte nel paese in provincia di Pisa, numerose squadre di vigili del fuoco e volontari di molte associazioni intervenute.

Oggi, sabato 28 settembre, impegnati sul posto 40 vigili del fuoco provenienti da tutti i comandi della Toscana. Arrivati rinforzi di tipo tecnologico logistico strumentale, per aumentare la capacità di ricerca.

L'attività, come spiegato dai vigili del fuoco, si sta concentrando con il personale specializzato nella conduzione di mezzi movimento terra per la rimozione di detriti su alcuni tratti del torrente Sterza, fino alla confluenza del fiume Cecina, supportato da squadre ordinarie, esperti di topografia, piloti di drone e sommozzatori. Sul campo anche volontari di associazioni del territorio, provincia di Pisa, Unione Montana dei Comuni dell'Alta Val di Cecina. Sempre nella giornata di oggi, sul posto anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per un sopralluogo con il sindaco Francesco Auriemma.

Leggi anche:

Alluvione a Montecatini Val di Cecina, oltre 3 milioni di euro di danni. Continuano le verifiche