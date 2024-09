Siena Awards, dalla guerra alla natura le fotografie vincitrici dell'edizione 2024

Sono Ali Jadallah, Gilad Topaz e Lurdes Santander i tre vincitori assoluti premiati oggi, sabato 28 settembre presso il Teatro dei Rinnovati di Siena nel corso della cerimonia di Siena Awards 2024, che ha premiato i vincitori dell’edizione annuale del SIPA, Drone Photo Awards e Creative Photo Awards.

Il fotografo palestinese Ali Jadallah con 'Irreplaceable' (Insostituibile) è il Fotografo dell’Anno del SIPA 2024, Siena International Photo Awards. L’immagine scattata a Gaza racconta il dramma del conflitto israelo-palestinese attraverso la disperazione di una donna ferita dagli attacchi aerei israeliani nel quartiere Ridwan di Gaza City e sopraffatta dal dolore accanto al corpo senza vita di una persona amata.

Gilad Topaz, 'Drifting in space', vincitore Drone Photo Awards 2024

Il fotografo israeliano Gilad Topaz con 'Drifting in space' è stato scelto come vincitore assoluto del Drone Photo Awards, il più importante concorso internazionale dedicato alla fotografia aerea e parte integrante del Siena Awards, festival internazionale delle arti visive. L'immagine vede protagonisti di un'esperienza indimenticabile lo stesso Gilad e i suoi compagni di avventura durante un emozionante viaggio a bordo di una nave rompighiaccio nelle gelide acque del Mar Baltico, in Svezia. Quando la nave si è fermata creando una sorta di "piscina" tra le acque gelate, Gilad e gli altri si sono tuffati nel mare ghiacciato senza esitazioni e hanno fluttuato, indossando speciali tute di gomma per proteggersi dal freddo, in questo ambiente surreale sentendosi come astronauti alla deriva nell'immensità infinita dello spazio. La foto vincitrice assoluta è stata selezionata fra 4000 immagini in arrivo da oltre 2000 partecipanti provenienti da 113 Paesi e sarà esposta, insieme alle foto premiate nelle altre categorie del Drone Photo Awards, nella mostra 'Above Us Only Sky' allestita per tutta la durata del festival fotografico nel Museo di Storia Naturale dei Fisiocritici.

Lurdes Santander, 'Dreaming above the universe', vincitrice Creative Photo Awards

La fotografa spagnola Lurdes Santander con 'Dreaming above the universe' è stata decretata Fotografa dell’Anno del Creative Photo Awards. Lo scatto ritrae il riposo affettuoso di un'orsa e dei suoi tre cuccioli sotto le stelle della Via Lattea. L'immagine arriva dalle Asturie, in Spagna. Lo scatto, insieme a quelli che hanno vinto nelle altre categorie del Creative Photo Awards, sarà fra i protagonisti assoluti della mostra "I Wonder if You Can" allestita nel Liceo Artistico "Duccio di Buoninsegna", nuova location del Siena Awards 2024. Il contest ha visto la partecipazione di 6500 immagini scattate da oltre 4000 fotografi provenienti da 135 Paesi.

Siena Awards, le mostre fino al 24 novembre

Siena Awards, a Siena un mese in mostra tra personali e collettive. Fino al 24 novembre sarà possibile visitare con un biglietto unico otto mostre allestite, come ogni anno, all’interno di location straordinarie. Gli spazi dell’Accademia dei Fisiocritici ospiteranno la personale di Jaime Rojo “Saving the Monarchs” dedicata alla spettacolare migrazione delle farfalle Monarca e ai pericoli di estinzione, aumentati vertiginosamente negli ultimi trent’anni. L’Accademia dei Rozzi accoglierà la mostra ‘Piatsaw’ e gli scatti di Nicola “Ókin” Frioli, fotografo italiano indipendente che negli ultimi venti anni ha lavorato su tematiche legate a diritti umani e ambientali. L’esposizione racconterà, in particolare, la tenace resistenza delle popolazioni indigene della foresta amazzonica ecuadoriana per proteggere le loro terre ancestrali dal devastante impatto dell’estrazione mineraria e petrolifera, dalle conseguenze del cambiamento climatico e dalla minaccia legata a rifiuti tossici e contaminazione da mercurio. Nell’Area Verde Camollia 85 sarà allestita la mostra di Cyrille Parry: ‘Re-Enchant The World’, un progetto fotografico pensato per riscoprire l’incanto del mondo, attraverso tecniche di post-elaborazione usate per ottenere un effetto pittorico. L’edizione 2024 del Siena Awards sarà completata dall’esposizione di scatti e dai video giunti da tutto il mondo per partecipare ai tre premi fotografici: i vincitori del Siena International Photo Awards saranno esposti nell’ex Distilleria Lo Stellino; il Museo di Storia Naturale ospiterà le immagini del Drone Photo Awards dedicato alla fotografia aerea, mentre nel Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna”, nuova location del Siena Awards 2024, troveranno posto i vincitori del Creative Photo Awards, dedicato all’approccio innovativo alla fotografia. Le mostre sono visitabili con un biglietto unico di 15 euro il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19 con ultimo accesso entro le ore 18.45.

Le mostre allestite a Sovicille con Steve Schapiro. Per il terzo anno consecutivo le vie del centro storico di Sovicille si trasformeranno in un palcoscenico di arte fotografica all’aperto con ‘Sovicille Creative’, che vedrà protagoniste le opere di fotografi di fama internazionale su porte e finestre tamponate di abitazioni, palazzi ed edifici storici. Sempre a Sovicille si terrà una delle mostre più importanti del Siena Awards: la retrospettiva dedicata a Steve Schapiro, scomparso nel 2022 e noto per le sue iconiche immagini dedicate a momenti cruciali della storia americana degli anni ’60 e ’70. La retrospettiva, intitolata American Edge, è la mostra antologica più vasta organizzata in Italia con i suoi scatti e rappresenta un’esperienza immersiva in istanti cruciali che hanno definito un’epoca e segnato la storia mondiale. L’esposizione allestita a Sovicille, nel Centro Culturale ‘La Tinaia’, accoglierà scatti dedicati a figure politiche di spessore come Robert F. Kennedy e Martin Luther King Jr., il dietro le quinte dei film più iconici di Hollywood, tra cui Il Padrino e Taxi Driver, ma anche immagini che vedono protagonisti artisti di livello mondiale, quali David Bowie, Andy Warhol e Barbra Streisand. Un vero e proprio omaggio a un fotografo che ha scoperto la sua passione a 9 anni e l’ha portata avanti ispirato prima dal lavoro di Henri Cartier-Bresson e poi istruito dal fotogiornalista W. Eugene Smith per sviluppare quello che è diventato l’approccio caratteristico di Steve Schapiro e il suo modo di raccontare la storia sociale e culturale americana.

Info e social. Tutte le mostre del Siena Awards saranno aperte dal 28 settembre al 24 novembre con i seguenti orari: venerdì̀, dalle ore 15 alle 19; sabato, domenica e festivi, dalle ore 10 alle 19. Il festival Siena Awards è promosso dall’associazione culturale Art Photo Travel con la collaborazione del Comune di Siena e del Comune di Sovicille e il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Università̀ degli Studi di Siena, Camera di Commercio di Siena e Arezzo. Il festival vede fra i main partner Carrefour-Market, Etruria Retail, Banca Mediolanum e Gabetti Lab e fra i partner Estra SpA, Iren SpA, Sienambiente, Safety&Privacy, Terrecablate; Rete IVO; Rotary Siena e Confesercenti. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.sienawards.com e seguire il festival sui canali social: Facebook, sienawards; Instagram, @sienawards; Twitter, Siena Awards e YouTube Siena Awards.

Fonte: Siena Awards