Non rispetta il divieto di avvicinamento, arrestato a Livorno

I carabinieri di Livorno hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne livornese per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla stessa, provvedimento di cui era destinatario dopo presunte violenze ai danni dei familiari. I militari, al fine di tutelare le vittime, hanno effettuato controlli nell'abitazione di queste ultime sorprendendo il 40enne il quale, nonostante il provvedimento di distanza di almeno 500 metri dalle persone offese, si trovava davanti alle finestre della casa. Non avendo rispettato la misura a cui era sottoposto ed essendo stato colto in flagranza dai carabinieri per l'uomo è scattato l'arresto, convalidato dal giudice.