Trovato con mannaia e mazza da baseball, denunciato a Piombino

Si trovava in strada a Piombino con una mannaia. Questa la segnalazione giunta ai carabinieri che sono intervenuti sul posto, fermando e identificando l'uomo: sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso della mannaia, dalla lunghezza complessiva di 34 cm di cui 24 di lama e di una mazza da baseball di 63 cm, di cui non è stato in grado di fornire una giustificazione valida. Al termine degli accertamenti l'uomo, 50 anni, è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.