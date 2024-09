Tecnologia 5G e rischi per la salute: se ne parla con esperti a Empoli

Come già annunciato, i comitati di Stop 5G Empoli hanno organizzato una serata di approfondimento sulla questione degli impatti sulla salute della crescente esposizione sulla popolazione delle onde elettromagnetiche artificiali utilizzate per la telefonia mobile e dello sviluppo in atto della tecnologia 5G.

L'evento si svolgerà nella Sala il Momento in via del Giglio ad Empoli il giorno 3 ottobre alle ore 21,15 con la presenza delle seguenti autorevoli figure esperte in materia:

- Avv. Cassazionista Ambientalista Tiziana Vigni, Presidente di Atto Primo;

- Dr. Stefano Gandus Medico Chirurgo specializzato in Pediatria ed Oncologia, Esperto in Allergologia e Neonatologia.

- Dr. livio Giuliani, Biofisico già dirigente di ricerca di ISPELS/INAIL.

Lo scopo dell'iniziativa è orientato a informare la popolazione sui rischi sanitari di queste tecnologie, sulle modalità di protezione individuale e collettiva da tali rischi ed alle azioni che le Amministrazioni Comunali possono intraprendere per la tutela della salute dei propri concittadini.

Fonte: I Comitati uniti Stop 5G Empoli