Al via il Canale WhatsApp del Comune di Empoli

Il Comune di Empoli continua a promuovere le, sfruttando i canali più attuali per dare conto alla cittadinanza delle attività svolte sul territorio dall'amministrazione oltre alle comunicazioni urgenti per allerte meteo, ordinanze sul traffico e messaggi di pubblica utilità.

Per questo è stato attivato il canale WhatsApp dedicato del Comune di Empoli: è raggiungibile a questo link https://whatsapp.com/channel/0029Va9iZWXLNSa0CZ1UfT3c e per iscriversi alla lista broadcast non è necessario cedere dati personali o numero di telefono. Basterà cliccare su Iscriviti per seguire gli aggiornamenti quotidiani del territorio empolese. L'elenco degli iscritti non sarà visibile all'esterno, garantendo la massima privacy. Allo stesso modo, per non ricevere più gli aggiornamenti, basta cliccare sulle opzioni (i tre puntini in alto a destra) e poi su 'Annulla iscrizione'.

All'interno del canale WhatsApp sono presenti sia gli aggiornamenti che giungono agli oltre 10mila utenti registrati di WhatsEmpoli (farmacie di turno, info utili e ordinanze del traffico), sia le notizie che vengono pubblicate sul sito del Comune e sui canali social Facebook e X.

Per ricevere le notifiche di tutti gli aggiornamenti, è necessario attivare la campanella selezionando il canale una volta iscritti.