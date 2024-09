Biblioteca Leonardiana, modifiche agli orari per due eventi

La Biblioteca Leonardiana rimarrà chiusa al pubblico nei pomeriggi di giovedì 3 e venerdì 4 ottobre; mentre venerdì 11 ottobre 2024 la chiusura verrà anticipata alle 17.45, anziché alle 19.00.

Le modifiche agli orari sono dovute per permettere al personale di organizzare due eventi: uno è il convegno internazionale "Il 'Libro di Pittura' diLeonardo da Vinci e la cultura europea: tradurre e interpretare", previsto per il 4 e 5 ottobre; l'altro è la presentazione de "La mastica sostanza", il libro di poesie di Maurizio Mazzola edito da Artestampa, in programma venerdì 11 ottobre alle 18.00.