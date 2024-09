Cittadinanza onoraria coi criteri dello Ius Scholae: la proposta di Mantellassi a Empoli

"Stasera chiederò al Consiglio Comunale di concedere la cittadinanza onoraria a tutti i bambini e le bambine non italiane nate ad Empoli e residenti qui che abbiamo compiuto un ciclo scolastico". A parlare è Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli. Fa seguito alle richieste sullo Ius Scholae presentate dal PD empolese pochi giorni fa.

Ancora Mantellassi: "È un atto simbolico che afferma il principio che chi nasce e studia in Italia è italiano. E anche empolese".

Oggi, lunedì 30 settembre, in Consiglio comunale uno dei punti di discussione è proprio la concessione della cittadinanza italiana a chi ha compiuto il ciclo scolastico in Italia. La possibilità di dare la cittadinanza onoraria a bambini e bambine non italiani è già stata presa in considerazione anche da Montespertoli e Firenze, che valutano di consegnarla in un evento specifico e simboli.

La maggioranza empolese dovrebbe votare compatta a favore della richiesta di Mantellassi e Empoli potrebbe diventare, come richiesto sempre dal PD, uno dei propulsori per una discussione a un livello più ampio sullo Ius Scholae.

Anche nelle forze di centrodestra che siedono in Consiglio comunale è in corso una riflessione: non è detto che possa esserci una votazione contraria.