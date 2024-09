Consegnato il ricavato di 'Prato per la Vita'

Dodici corse podistiche che danno vita a una manifestazione benefica. Tutto questo è stato 'Prato per la Vita', circuito di corse podistiche assolutamente non competitive che si svolge ogni anno nelle sere tra maggio e giugno. Chi prende parte a Prato per la Vita, evento promosso da una dozzina di società podistiche e circoli ricreativi sotto l'egida della struttura di attività atletica leggera Uisp, sa che il suo contributo, un paio di euro a corsa, servirà a finanziare un progetto sociale ogni anno diverso. Quest'anno il ricavato è andato alla San Vincenzo de Paoli e allo Special Team Prato. La cerimonia di consegna è andata in scena questo weekend al circolo Black Out di Iolo, alla presenza del comitato organizzatore Uisp. “Tutti gli anni Uisp Prato riesce a concretizzare questa manifestazione – spiega Maurizio Vannelli, presidente Uisp Prato - Anzi facciamo un appello a tutti i cittadini affinché ci diano una mano anche in futuro perché ce n'è davvero bisogno. I costi da sostenere per organizzare l'evento non sono banali ma riusciamo sempre a donare un importante ricavato alle associazioni del territorio, che quest'anno è andato alla San Vincenzo De Paoli e allo Special Team Prato. Voglio fare un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, con l'augurio che saremo sempre di più, perché c'è tanto bisogno di tutti voi”.

Fonte: Ufficio stampa