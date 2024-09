Messa in sicurezza dell'Autopalio, interrotta per sei notti la Cassia in località Falciani

Al fine di effettuare in sicurezza i lavori di ripristini strutturali, corticali e profondi del viadotto Falciani, ubicato al km 50+911 del Raccordo Autostradale Firenze-Siena (Autopalio), l’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura notturna al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia della sottostante Sr 2 Cassia al km 284+800, in località Falciani nel Comune di Impruneta, per il tratto corrispondente al viadotto.

La chiusura al transito interesserà entrambi i sensi di marcia in orario notturno, dalle ore 22:00 alle ore 06:00, da martedì 1 al 3 ottobre e da martedì 8 al 10 ottobre.

La viabilità alternativa, sia in direzione sud che in direzione nord, è costituita dalla direttrice di via Scopeti, la quale corre interamente a ovest del fiume Greve - nel Comune di San Casciano in Val di Pesa - e si sviluppa, da nord a sud, parallelamente alla Cassia, partendo dall'intersezione in loc. Scopeti e attraversando Spedaletto e San Casciano per poi ritornare sul fondo valle in loc. Falciani. Di questo percorso alternativo sarà data evidenza con idonea segnaletica di indicazione.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze