Memorial Nassi, Codyeco Lupi Santa Croce vince contro Pontedera

La Codyeco Lupi S. Croce si è aggiudicata il 3^ Memorial “Fabrizio Nassi” organizzato a Pontedera da Era Volleyball Project. Il torneo è stato assegnato in gara singola tra la prima squadra locale, targata Gruppo Lupi, e la formazione dei coach Pagliai e Bocini. Bella cornice di pubblico, con ingresso libero e offerta a sostegno dell’AIL. Prima del match la società locale ha presentato tutte le proprie squadre, dai piccolissimi fino ai più grandi. È stata una festa, valorizzata ancor di più dal momento clou di una sfida avvincente ed equilibrata.

“Partita ufficiale, la prima da noi affrontata con un potenziale di cinque set. Abbiamo avuto un buon approccio, calando un pochino nel secondo set, poi è stata partita vera fino alla fine. Abbiamo avuto un assaggio di quello che, secondo me, sarà il clima campionato: partite molto tese contro avversari che non mollano niente ed hanno voglia di dimostrare sempre qualcosa”.

“Noi stiamo cercando di mettere a punto i meccanismi, di migliorare le cose che al momento sono andate così così, di consolidare ciò che è andato bene. E di dare “ore di volo” ai nostri giocatori, soprattutto a quelli che di ore di volo ne hanno meno degli altri. Nel complesso siamo soddisfatti, vediamo come andrà nel prossimo match con il Gruppo Lupi. Il focus è quello che da adesso mancano meno di due settimane all’esordio in campionato”.

I padroni di casa sono scesi in campo con Lazzeroni titolare in regia, Frosini opposto, Lusori e Pozza al centro, Nicotra e Lumini in banda, Maggiorelli libero. L’assetto è rimasto lo stesso per l’intero match con le entrate di Carrai, Lazzeri, Capponi, Alberti, Anselmi e del palleggiatore Pantalei. Anche la Codyeco ha interpretato la partita in maniera conservativa, tranne nell’alternanza del libero tra Civinini e Baldaccini. Il “6+1” ha visto Mignano e Da Prato in diagonale, Colli e Pahor a schiacciare e ricevere, Simoni e Caproni al centro. Spazio in alcuni frangenti per Baldini e Maletaj.

I due parziali iniziali hanno avuto un andamento diametralmente opposto e infatti sono stati vinti il primo da Santa Croce, il secondo da Pontedera. Gli ultimi due, invece, sono scorsi via in modo identico, con una migliore partenza dei padroni di casa, e un immediato recupero biancorosso, con break importanti a quota 20 (21-17 e 21-15), un fattore che ha consentito alla Codyeco di andare a chiudere ogni frazione senza eccessivi timori. Questo il tabellino:

GRUPPO LUPI PONTEDERA-CODYECO LUPI S. CROCE 1-3

Parziali: 20-25, 25-19, 22-25, 21-25

Gruppo Lupi Pontedera: Lazzeri 1, Lusori 3, Menichetti, Nicotra 9, Carrai, Capponi (L), Frosini 21, Maggiorelli (L), Pantalei 1, Pozza 8, Alberti, Lazzeroni, Lumini 8, Anselmi 1. All. Nuti 2^ All. Benvenuti

Codyeco S. Croce: Civinini, Baldaccini, Maletaj, Camarri, Baldini, Pieri, Colli 15, Matteini, Simoni 7, Da Prato 19, Caproni 3, Mignano 5, Pahor 13, Attuoni. All. Pagliai 2^ All. Bocini

L’opposto della Gruppo Lupi Pontedera, Matteo Frosini, è stato scelto come MVP della manifestazione (21 punti, 47% in attacco per lui, con 3 muri)

