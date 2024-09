Premiate le atlete di paracadutismo sportivo del CAPAR Pisa

Premiazione a Palazzo Gambacorti per le atlete del paracadutismo sportivo del Centro Addestramento di Paracadutismo (CAPAR) di Pisa. L’assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa ha ricevuto stamani in Sala Baleari la squadra femminile che è stata premiata con la Medaglia d’Argento di squadra al Campionato del Mondo Militare per la disciplina “Precisione in Atterraggio a Squadre” di Paracadutismo Sportivo. A ricevere il riconoscimento Sergente Maggiore Capo Annalisa Di Tecco, Graduato Capo Sonia Vitale, Graduato Scelto Samanta Vallarino e Graduato Leonora Gambassi. Presenti alla cerimonia Colonnello Antonio D’Agostino, Comandante CAPAR, Primo Luogotenente Renato Tancredi, Sottoufficiale corpo CAPAR e Tenente Colonnello Roberto Pagni, Direttore tecnico Reparto attività sportive CAPAR.

Oltre ai risultati come squadra, a livello individuale, questi sono i principali risultati delle atlete: Annalisa Di Tecco: Campionati Italiani, Oro nel 2007, Bronzo nel 2014 e nel 2024; Sonia Vitale: Campionati Italiani, Oro nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2024; Samanta Vallarino: Campionati Italiani: Argento 2022 e 2024, Bronzo 2023, Paraski: Campionessa Italiana 2023; Leonora Gambassi: Campionati Italiani: Bronzo nel 2023. Speed Skidiving, Bronzo nel 2019.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa