Prorogato il senso unico alternato sulla Sr429 tra Petrazzi e Castelfiorentino

Con ordinanza della Città Metropolitana di Firenze è stato prorogato il senso unico alternato che dal 30 agosto scorso è stato istituito in corrispondenza del ponte sul fosso della Pesciola.

Il senso unico alternato regolato da impianto semaforico - oltre alla localizzata limitazione della velocità a 30 km/h - era stato disposto con ordinanza della Città Metropolitana di Firenze quale misura conseguente a un decreto del 29 agosto emesso in via d'urgenza dalla Procura della Repubblica, con cui è stato disposto il sequestro della corsia veicolare direzione sud (Certaldo) al fine di effettuare approfondimenti in merito alla conformazione dei luoghi. In particolare, la corsia suddetta era stata interdetta alla circolazione veicolare mediante l’installazione di un cantiere costituito da delimitatori di corsia new jersey in plastica, oltre a idonea segnaletica e ad impianto semaforico. Il sequestro è stato convalidato con decreto del GIP del 5 settembre e notificato il 18 settembre.

L'ordinanza aveva validità dal 30 agosto al 30 settembre. La Città Metropolitana ha presentato istanza di dissequestro proponendo soluzioni alternative. Nel frattempo è necessario prorogare il termine dell'ordinanza di altri 15 giorni, estendendola al periodo dal 1 ottobre al 15 ottobre.

Infine, come stabilito dal Comitato operativo viabilità della Prefettura di Firenze tenutosi lo scorso 30 agosto - e come richiesto dal Comune di Castelfiorentino - è confermato l'utilizzo dei movieri da lunedì a venerdì, nelle fasce orarie dalle ore 7:30 alle ore 10:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00, a cura e spese della Città Metropolitana e utilizzando i finanziamenti ordinari per la manutenzione delle strade regionali stanziati annualmente dalla Regione Toscana, proprietaria della strada.

