Studenti di Castelfiorentino in azione per "Puliamo il mondo": raccolti 300 kg di rifiuti in 90 minuti

Trecento chili di rifiuti recuperati in novanta minuti. È questo il bilancio dell’iniziativa che venerdì ha visto protagonisti gli alunni del Comprensivo e gli studenti dell’Enriques in occasione di “Puliamo il Mondo”, campagna di sensibilizzazione ambientale promossa ogni anno da LegaAmbiente grazie a un’idea lanciata nel 1987 dal velista australiano Ian Kiernan.

Rilanciata in grande stile dalla nuova Amministrazione Comunale guidata dalla Sindaca Francesca Giannì attraverso un’iniziativa promossa dagli Assessori Federico Nunziata e Marta Longaresi, la proposta è stata raccolta con grande entusiasmo dai dirigenti dei due istituti scolastici, i quali si sono impegnati a fondo per assicurare la più ampia partecipazione da parte di alunni e studenti (5° classe scuola primaria primo grado, 1° classe secondaria primo grado, 1° classe scuola secondaria secondo grado) anche nella prospettiva – auspicata dai due assessori – di poter instaurare una progettazione condivisa su questi temi nel medio/lungo periodo.

All’appello hanno risposto così circa trecento tra alunni, studenti e “tutor” che si sono dati appuntamento venerdì mattina in Piazza Gramsci per poi ripulire – muniti di guanti e tanta buona volontà - giardini, parchi, e altre aree “sensibili” del capoluogo: da Piazza Gramsci al Parco della Pieve, dal Parco Urbano all’argine lungo la ferrovia e il fiume Elsa, e così via. Un’operazione a trecentosessanta gradi di decoro urbano che ha coinvolto anche la Prociv Arci, l’Auser, l’Arci Caccia e il Gruppo fotografico “Giglio Rosso” (quest’ultimo impegnato a documentare l’iniziativa). Al termine delle operazioni di raccolta, suddividendo opportunamente i materiali (sacchi separati sono stati riservati anche per i mozziconi di sigarette) è stata effettuata la pesatura, che ha decretato un risultato complessivo di 3 quintali di rifiuti raccolti.

“Siamo fermamente convinti – ha osservato la Sindaca, Francesca Giannì - che i ragazzi recepiscono con una sensibilità diversa eventi di questo tipo, che li coinvolgono fisicamente sul proprio territorio e che lasciano un impatto forte in ognuno di loro”.

“E’ stato bello – sottolinea l’Assessore alla Scuola, Marta Longaresi - vedere così tanti ragazzi e bambini camminare per le vie del paese, aiutarsi, conoscersi e ridere insieme. Anche questo è uno spiraglio per il nostro futuro, attento all’ambiente e al senso di viversi come comunità”.

“In un’ora e mezza di attività abbiamo recuperato quasi 300 kg di rifiuti – ha osservato l’Assessore alle Politiche Ambientali, Federico Nunziata - una quantità immisurabile di mozziconi di sigarette e rifiuti di ogni tipo. Insomma un punto di partenza per una riflessione pesante sul nostro grado di sensibilità e di attenzione verso l’ambiente che ci circonda. Ogni nostro comportamento, ogni nostra scelta influisce in modo diretto o indiretto sull’ambiente. La nostra casa – prosegue Nunziata - non finisce oltre la finestra, non finisce oltre il portone, ma anzi, possiamo affermare l‘esatto contrario. La nostra casa inizia fuori dalle 4 mura, la nostra casa è il Mondo intero. Dipendiamo totalmente da ecosistemi ed ambienti puliti che ci forniscono tutti i servizi di cui abbiamo bisogno per vivere: aria ed acqua pulite, cibo, materiali, paesaggi bellissimi, spiagge meravigliose, boschi pieni di alberi, piante, funghi e tanti altri organismi, che spesso non vengono citati ma hanno ruoli fondamentali nel mantenere gli ecosistemi vivi”.

“Sviluppare l'educazione ambientale come valore portante della cittadinanza attiva dei nostri ragazzi e ragazze - ha ricordato la Dirigente scolastica dell' ISIS F.Enriques, Barbara Degl'Innocenti - è un processo didattico che il nostro istituto ha maggiormente sviluppato nel corso degli anni. Così abbiamo accolto con entusiasmo l'invito dell'Amministrazione Comunale a partecipare al progetto di Legambiente assieme all'Istituto Comprensivo, rafforzando in continuità la condivisione di un curricolo territoriale di educazione civica dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore”.

“Esprimo grande apprezzamento per l'iniziativa – sottolinea il dirigente dell’Istituto Comprensivo, Salvatore Picierno - che si inserisce anche tra le attività didattica attraverso le quali cerchiamo di rendere i nostri bambini ed alunni futuri cittadini consapevoli L'adesione all'iniziativa è stata molto ampia; il personale coinvolto ha espresso il proprio gradimento per l'iniziativa che ha entusiasmato tutti gli alunni partecipanti”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino