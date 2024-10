Il Comune di Montopoli aderisce alla misura regionale Nidi Gratis

L'Amministrazione Comunale del Comune di Montopoli in V/Arno, consapevole dell'importanza che rivestono i servizi di Nido d'Infanzia ha aderito anche per l'a.e 2024/2025 all'Avviso pubblico per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia – Misura Nidi Gratis.

La Misura NIDI GRATIS che rientra nell'ambito del progetto GiovaniSI, si prefigge l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, in quanto l’educazione e la cura nei primi anni di vita pongono le basi per un successivo apprendimento e sono un investimento efficace nell’istruzione e nella formazione. La Regione Toscana intende prevenire e combattere la povertà educativa e l'esclusione sociale, promuovendo per tutti i bambini, soprattutto per i più bisognosi, l'accesso a servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di difendere i diritti, in particolare la promozione delle pari opportunità.

La Regione Toscana, grazie all'attivazione dell'Avviso, ritiene fondamentale sostenere l’accoglienza nei servizi per la prima infanzia, anche al fine di rispondere ai bisogni di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, favorendo la permanenza, l’inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle madri; tali obiettivi che il presente avviso si prefigge di perseguire vengono attuati mediante l’intervento di abbattimento dei costi delle tariffe/rette dovute dai genitori/tutori per la frequenza dei bambini delle bambine nei servizi per la prima infanzia. La Regione Toscana, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, ha introdotto la gratuità dei nidi d'infanzia per i nuclei familiari con bambini/e residenti in Toscana, con età fino a 3 anni e con ISEE fino a 35.000,00. Di seguito il link messo a disposizione dalla Regione Toscana dove trovare tutte le informazioni utili: https://www.regione.toscana.it/-/nidigratis

Con Decreto Dirigenziale n. 20579 del 09/09/2024 la Regione Toscana ha riaperto i termini per presentare domanda di accesso alla Misura, con questa specifica:

– non è possibile presentare una nuova domanda per i beneficiari già individuati dal Decreto Dirigenziale n. 18386 del 02/08/2024, qualora abbiano presentato rinuncia al contributo in una data successiva al 2/9/2024;

– per le sole nuove famiglie ammesse a contributo, lo stesso potrà essere riconosciuto a decorrere dalla mensilità di dicembre 2024;

La domanda di accesso alla misura potrà essere presentata a decorrere dalle ore 9,00 del giorno 14 ottobre 2024 fino alle ore 18,00 del 28 ottobre, esclusivamente mediante l'accesso all'applicativo regionale appositamente dedicato disponibile sul sito internet regionale. Il link a tale applicativo regionale sarà reso disponibile sul sito internet della Regione Toscana www.regione.toscana.it/nidigratis nella sezione “Guida alle famiglie”

Ulteriori Informazioni possono essere richieste:

-all'ufficio Servizi Scolastici/Educativi e Culturali/Sport - tel 0571/449824/43

-tramite e-mail -ufficio.scuola@comune.montopoli.pi.it

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa