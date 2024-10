Montespertoli, affluenza record alla piscina comunale

La piscina “Il Molino”, situata all’interno del centro sportivo di Montespertoli, ha chiuso l'estate 2024 con un importante aumento di ingressi rispetto all'anno precedente. I dati, infatti, evidenziano un incremento significativo di presenze verificatosi durante questi mesi estivi confermando il grande apprezzamento da parte del pubblico locale e non solo.

Nel complesso, considerando tutti e tre i mesi estivi, l'affluenza totale del 2024 è aumentata del 26% rispetto al 2023. Questo risultato è evidenziato con un trend positivo costante nel corso dell'estate.

Nel dettaglio:

- giugno 2024: 1.858 ingressi, con un incremento del 66% rispetto ai 1.119 ingressi di giugno 2023;

- luglio 2024: 6.356 ingressi, con un aumento del 16,6% rispetto ai 5.449 ingressi di luglio 2023;

- agosto 2024: 5.549 ingressi, con una crescita del 35% rispetto ai 4.108 ingressi di agosto 2023;

Questi numeri confermano il trend positivo che ha caratterizzato l'estate 2024, con una crescita costante in tutti i mesi rispetto al 2023. La media dei week-end ha registrato un picco di presenze, con un’affluenza triplicata rispetto ai giorni feriali, a dimostrazione del fatto che la nostra piscina è diventata una meta prediletta per trascorrere i fine settimana estivi.

L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per i risultati ottenuti e per la risposta positiva da parte degli utenti. «Siamo molto orgogliosi di questi numeri,» ha dichiarato l'Assessore allo Sport, Paolo Vignozzi. «La piscina Il Molino è ormai un punto di riferimento per chi cerca relax, sport e divertimento in un ambiente sicuro, accogliente e a contatto con la natura. Negli ultimi anni, abbiamo effettuato importanti interventi migliorativi: abbiamo ripristinato il telo della piscina principale, realizzato una nuova vasca dedicata ai più piccoli e installato giochi all’aperto per i bambini. I numeri ci confermano la bontà dell’investimento e il nostro impegno, insieme a quello dei gestori che ringrazio per il buon lavoro svolto, continuerà per migliorarsi nel cercare la qualità nell’offerta dei servizi per rispondere sempre meglio alle esigenze e alle aspettative dei nostri utenti.»

Con l'estate 2024 ormai alle spalle, il Comune di Montespertoli guarda già al futuro, pianificando ulteriori miglioramenti e iniziative per rendere la struttura sempre più attrattiva e, come ogni anno per i mesi invernali, ha attivato insieme ad Aquatempra i corsi di nuoto per bambini e bambine presso la piscina "Fiammetta" di Certaldo garantendo il servizio di trasporto tramite il pulmino.

Il primo corso inizierà questa settimana e, per chi non fosse riuscito ad iscriversi in tempo, ci sono ancora alcuni posti disponibili (per un giorno la settimana). Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Servizi alla Persona trasversali al numero 0571 600230.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa