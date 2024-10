Nuovo ciclo di incontri all'Associazione Archeosofica Empoli

ARTE DELLA BELLEZZA - UN NUOVO CICLO DI INCONTRI AD INGRESSO LIBERO, A CURA DELL'ASSOCIAZIONE ARCHEOSOFICA DI EMPOLI, IL GIOVEDI' SERA A PARTIRE DAL 03 OTTOBRE ALLE 21.15.

PRESSO LA SALA CONFERENZE in Via Luigi Pirandello, 40 - Empoli

Verranno affrontati gli aspetti principali di questa complessa espressione d’arte che è l’iconografia sacra: dalla storia alla dottrina, dal simbolismo alla tecnica pratica, sino all’iconognosia ovvero alla conoscenza dell’immagine a scopi di elevazione spirituale, presentata dall’autore come uno dei mezzi ascetici di primaria importanza. Vedremo anche, tramite il linguaggio della geometria simbolica, che la sezione aurea si pone realmente come legge universale dell’armonia, dell’ordine e dell’efficienza, in quanto esprime il perfetto rapporto fra il Creatore e la creazione, fra l’uomo ed il divino. Un rapporto voluto dall’Assoluto, e realizzato dall’azione di un preciso Mediatore.

I primi tre appuntamenti saranno curati da Silvia Gasparrini, artista senese con oltre vent’anni di esperienza nella pittura iconografica tradizionale, docente e responsabile del dipartimento di pittura iconografica presso la Scuola della Fondazione Arte Sacra Contemporanea di Firenze. Il quarto dal progettista Gioni Chiocchetti, studioso di geometria simbolica e autore di: “La Sezione Aurea”, “Il Tempio Gotico”, “Le forme e il Divino, elementi di geometria Sacra”, “Appunti di Geometria e Architettura Sacra”. Per informazioni:

info.empoli@boxletter.net

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Giovedì 03 Ottobre, ore 21.15

CREAZIONE ARTISTICA E ICONOGRAFIA

Giovedì 10 Ottobre, ore 21.15

L'ICONA FRA TRADIZIONE E FUTURO

Giovedì 17 Ottobre, ore 21.15

IL LINGUAGGIO SEGRETO DEI COLORI

Giovedì 24 Ottobre, ore 21.15

IL SIMBOLISMO DELLA SEZIONE AUREA

Fonte: Ufficio Stampa