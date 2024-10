Peccioli come l'Antica Grecia: un concorso per la retorica

Un moderno “talent” che riprende le antiche disfide retoriche elleniche e le fa viaggiare nel tempo fino ai giorni nostri in quel di Peccioli, Borgo dei Borghi 2024. Per secoli si sono svolte le disfide di retorica tra i più noti “sapienti eccelsi” della Grecia antica e i luoghi che le accoglievano erano i chiostri delle nobili residenze e le agorà delle città elleniche. La persuasione era ritenuta la più nobile delle arti.

Ora, ed è una data da segnare in calendario, il prossimo 17 ottobre la prima edizione del “Premio Peccioli per la Retorica” renderà la Galleria dei Giganti una moderna agorà, nella quale otto finalisti, scelti tra una platea di oltre 60 partecipanti da tutta Italia, duellerà in un’arte, quella retorica, che insegna come lo stile e la gentilezza disarmino la brutale violenza verbale e i modi maleducati. Un modo per riscoprire come mente aperta, tolleranza e disponibilità verso l’altro possano essere valori costruttori di un mondo migliore.

Un vero e proprio inno al cambiamento che aprirà la strada, ovviamente, alla seconda edizione del Simposio del Cambiamento in programma dal 18 al 20 ottobre alla Galleria dei Giganti di Peccioli. Un appuntamento i cui promotori sono Belvedere spa, che oltre a sostenerlo come sponsor è attiva proprio nell’organizzazione sia del Premio per la Retorica che per il Simposio, e il Centro di Terapia Strategica di Arezzo. Istituto di ricerca, training e psicoterapeuta fondato nel 1987 da Giorgio Nardone e Paul Watzlawick e che vanta 40 le sedi didattiche sparse in tutto il mondo.

La novità dell’appuntamento che aprirà il fine settimana di eventi alla Galleria dei Giganti è, ovviamente, la prima edizione del “Premio Peccioli per la Retorica”. La cui fase di selezione è terminata con l’invio degli elaborati il 31 agosto scorso. Nei giorni scorsi la scrematura da parte di Giorgio Nardone, presidente della giuria, ha portato a una pre-selezione di 20 candidati che, il prossimo 17 ottobre, diventeranno 8. Tra questi finalisti verrà scelto il vincitore, che riceverà un premio in denaro di 10mila euro, potrà pubblicare un e-book con la casa editrice Ponte alle Grazie e potrà iscriversi gratuitamente al Master in Comunicazione, problem solving strategico, scienza della performance e coaching strategico del Centro di Terapia Strategico.

Alla Galleria dei Giganti la fase finale del “talent”, aperta e gratuita. Tra le 10 e le 13.30 presentazione dei concorrenti e fase eliminatoria, dalle 15.30 alle 19 semifinali, finalissima e proclamazione del vincitore.

In questa giornata i finalisti si sfideranno attraverso duelli con eliminazione diretta e sosterranno le opposte tesi su un argomento proposto dalla giuria, composta come detto da Giorgio Nardone (presidente), Renzo Macelloni, Cristiana Mastropietro, Patrizia Merigolo, Cristina Palomba, Pio Enrico Ricci Bitti e Tiziano Scarpa che lo comunicherà ai concorrenti appena 3 minuti prima l’inizio del duello. I contendenti avranno altri 5 minuti, poi, di orazione rivolta al pubblico. I temi saranno scelti tra quelli di attualità garantendo un vero e proprio “spettacolo”, unendo uno sguardo al passato per costruire un futuro migliore riguardo al comunicare tra le persone, riportare in “auge” quell’arte antica che sta alla base della costruzione di una “società aperta” che contrasta i suoi nemici, come affermava il grande epistemologo Karl Popper, con la capacità di persuadere invece che con l’aggressione.

