Prevenire le aggressioni all'Ospedale San Giuseppe di Empoli, mozione approvata a Vinci

Ieri sera 30 settembre, nel Consiglio Comunale di Vinci, la mozione proposta dal gruppo di centrodestra Vinciamo

per prevenire le aggressioni all'Ospedale San Giuseppe di Empoli verso medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari è stata approvata emendata. Favorevoli il CDX e la maggioranza PD. Astenuta la sinistra di Pandolfi.

'Unica nota amara, il PD ha approvato un emendamento che non elenca tutti i punti come da noi presentati sulle misure da mettere in atto, ma li riassume'. La mozione emendata 'impegna comunque il Sindaco e la Giunta a rendere effettiva un'azione di contrasto agli episodi di violenza e atti di criminalità ai danni del personale sanitario in servizio' dicono Manuela Mussetti, Alessandro Scipioni, Egidio Varrecchia e Andrea Parri, sottolineando l'importanza della sicurezza sempre e in ogni luogo.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa