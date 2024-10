Cimitero di Sant’Andrea, al via la costruzione del nuovo chiosco dei fiori

Il cimitero di Sant’Andrea di via Val d'Orme è oggetto di lavori di ampliamento. Un’opera da oltre 1,6 milioni di euro che va a garantire e consolidare la continuità del servizio cimiteriale del Comune di Empoli. Il progetto riguarda la realizzazione di 684 nuovi loculi, suddivisi in tre cappelle per ognuno dei tre piani, serviti dal nuovo gruppo scale e dall’ascensore esistente che consente il superamento delle barriere architettoniche. Inoltre partirà la costruzione di un nuovo chiosco per la vendita di fiori all'interno del cimitero Sant'Andrea, in prossimità dell'accesso principale alla parte nuova dell'immobile.

FOCUS CHIOSCO – Mentre i lavori strutturali del cimitero di via Val d’Orme vanno avanti, nella seduta consiliare di lunedì 30 settembre 2024, è stata approvata la delibera della variante normativa al Regolamento Urbanistico vigente, che nel dettaglio ne va a modificare l’art.87 delle N.T.A. (Normative Tecniche Attuative), e contestualmente anche l’art. 34.5 delle N.T.A. del Piano Operativo Comunale al momento adottato, inserendo il comma 5 che consente all’interno di ogni struttura cimiteriale la realizzazione di nuove superfici o di destinare quelle esistenti per lo svolgimento di attività correlate e di servizio come la vendita di fiori. Nello specifico la struttura esistente che si trova all'esterno del cimitero verrà dismessa e sarà realizzato un nuovo chiosco dei fiori in legno collocato all'interno. La struttura sarà realizzata con tavolato in legno di abete, appoggiata a terra su un piano in calcestruzzo armato, accessibile. Uno spazio commerciale connesso alle funzioni cimiteriali. Costo dell'opera 32 mila euro.

Nel prosieguo dei lavori della struttura cimiteriale, è stato completato il solaio del piano primo e sono partite le finiture del piano terra mentre nelle prossime settimane continueranno le lavorazioni in altezza a completamento del blocco. Il nuovo edificio sarà architettonicamente coerente con quello esistente, avrà finiture in travertino e cotto e sarà integrato con un impianto fotovoltaico in copertura per l'alimentazione elettrica del complesso. Un edificio completamente accessibile, i percorsi perimetrali sono privi di ostacoli e con dimensioni idonee al flusso e al cambio direzione da parte della persona con disabilità. L’intervento complessivo si concluderà nei primi mesi del 2025.

LE DICHIARAZIONI - «Non dovevamo perdere il servizio di rivendita fiori ma c'era una situazione che doveva essere sanata - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -. Per cui abbiamo messo al voto lo spostamento del chiosco nel perimetro dell'area cimiteriale, poi faremo la gara per l'assegnazione".

"Tale passaggio, decisamente di natura tecnica, era necessario per conformare le previsioni urbanistiche degli atti di governo del territorio alle nuove esigenze della programmazione delle opere pubbliche – spiega nel dettaglio l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni – Il cimitero comunale di S. Andrea non ha al proprio interno un punto di rivendita permanente di fiori, e, considerato che un tale servizio potrebbe portare un beneficio alla collettività, si è ritenuto positivo pianificarne l’inserimento di un chiosco nella struttura. Da sottolineare che con la modifica contestuale al Piano Operativo Comunale potranno essere previste in futuro situazioni similari pure negli altri cimiteri del nostro territorio comunale".

LAVORI CONCLUSI - In questi anni sono stati numerosi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che hanno interessato anche altre strutture cimiteriali, come Pontorme, Pagnana, Pianezzoli, Brusciana, Marcignana, Bastia e Villanuova.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa