Incidente all'alba in Fi-Pi-Li, lunghe code in superstrada

Un camione si è intraversato in superstrada e la Firenze-Pisa-Livorno nella mattinata di oggi, mercoledì 2 ottobre, è diventata ancora una volta teatro di code e disagi. È accaduto verso le 6.30 poco dopo lo svincolo di Lastra a Signa in direzione mare. Si sono formati serpentoni di circa quattro chilometri di veicoli, a partire addirittura dal viadotto Indiano.

Non è chiara la dinamica, si sa che il camion ha sbandato e ha colpito il guard rail. Il mezzo pesante ha occupato in obliquo tutta la strada e non perette il transito di altri veicoli. È stato necessario chiudere il tratto di Fi-Pi-Li quindi a Lastra si esce obbligatoriamente. Anche in direzione opposta molte code perché si viaggia su una sola corsia: nell'incidente il camion ha danneggiato il guard rail centrale.

Sul posto i sanitari inviati dal 118 e la polizia stradale. Per adesso non si conoscono le condizioni della persona alla guida del mezzo.