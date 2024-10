Open Day al Centro Famiglie: tante attività per genitori e bambini

Venerdì 4 ottobre alle ore 17:30, in Viale Marco Polo 25 a Colle di Val d’Elsa, si terrà l'open day del Centro Famiglie con l’inaugurazione dello sportello Informa Famiglia, un appuntamento da non perdere per tutte le famiglie con bambini da 0 a 17 anni. Un’occasione ideale per conoscere i numerosi servizi e laboratori offerti, che mirano a sostenere i genitori nel loro delicato compito educativo, accompagnandoli nel percorso di crescita dei propri figli.

Lo Sportello Informa Famiglia, attivo dalla scorsa primavera, si propone come un punto di riferimento per la comunità, un luogo dove le famiglie possono trovare consulenze, informazioni e supporto su vari temi legati alla genitorialità e all’educazione. Grazie a un ricco programma di attività ludiche, culturali e ricreative il Centro, arricchito dallo Sportello, rappresenta una risorsa preziosa per affrontare le sfide quotidiane della vita familiare e promuovere il benessere e lo sviluppo di bambini e ragazzi.

Durante l’open day, oltre alla presentazione dei laboratori e delle attività, ci sarà un servizio di animazione dedicato ai più piccoli, per permettere ai genitori di partecipare con tranquillità alle iniziative proposte e scoprire nel dettaglio i progetti che il Centro Famiglie ha ideato.

Il Centro per le famiglie della Valdelsa cresce, e si arricchisce di ruoli e di sedi, non solo per rispondere al nuovo modello ministeriale ma anche per essere davvero il luogo e il punto di riferimento su cui tutte le famiglie in tutto il loro ciclo di vita possono contare per accompagnare e sostenere il delicato quanto privilegiato compito di genitori. Un luogo aperto a tutti, e più vicino che mai alle famiglie della Valdelsa con le sue nuove sedi di Poggibonsi e San Gimignano che si aggiungono alla sede storica di Colle di Val d’Elsa.

Dopo il successo della prima iniziativa ILCAMPUS, che incarna l’essenza del nuovo modello ad accesso universale del centro per le famiglie, tante le iniziative che verranno proposte, anche ascoltando i bisogni delle bambine e dei bambini e dei loro genitori.

Si comincia con iniziative per i bambini più piccoli, per poi avviare un ciclo di incontri rivolti a genitori con figli adolescenti

Tra i laboratori che verranno presentati spiccano diverse iniziative innovative, pensate per rispondere alle esigenze educative e di crescita dei bambini e per sostenere i genitori nel loro ruolo. Tra questi il progetto "Arte in Famiglia", che nasce con l’obiettivo di fornire ai genitori uno spazio in cui riflettere e sperimentare le competenze genitoriali attraverso attività ludiche e creative. I genitori e i bambini lavoreranno insieme attraverso tutti i canali espressivi, verbali e non, per favorire la comunicazione. Il tema dei quattro elementi (terra, acqua, aria e fuoco) sarà il filo conduttore delle attività, che stimoleranno una genitorialità consapevole e riflessiva, offrendo strumenti concreti per migliorare la qualità delle relazioni familiari.

Ci sarà anche un laboratorio che si concentrerà sui temi educativi che i genitori possono incontrare nel loro ruolo. Il gruppo si costituirà come uno spazio di condivisione e confronto, in cui i partecipanti lavoreranno sulle loro competenze relazionali e comunicative. Sarà un percorso esperienziale in cui si discuterà di tematiche centrali come la gestione delle regole e dell’autorità, il riconoscimento dei bisogni di genitori e figli, e la gestione dei conflitti. Gli incontri saranno strutturati in modo pratico e laboratoriale, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per migliorare la comunicazione e la relazione all’interno delle famiglie. Le attività proposte saranno adattate alle diverse fasce d’età dei figli, dai neonati fino ai ragazzi di 14 anni.

Infine ci sarà anche un laboratorio dedicato gestione delle emozioni dei bambini, per insegnare ai più piccoli a riconoscere, accettare ed esprimere le proprie emozioni, un passo fondamentale per il loro benessere psicologico. Spesso, infatti, i bambini non dispongono ancora degli strumenti necessari per affrontare emozioni come la rabbia, la tristezza o la paura, manifestandole in modi che gli adulti trovano difficili da comprendere. Attraverso attività pratiche e l’utilizzo di materiali di riciclo, i bambini impareranno a distinguere e accettare le emozioni di base, sia positive che negative, e a trovare modi creativi per esprimerle. Questo approccio non solo li aiuterà a sviluppare una maggiore consapevolezza emotiva, ma promuoverà anche valori importanti come il rispetto dell’ambiente e il consumo sostenibile.

Per maggiori informazioni possibile contattare il numero fisso 0577 922450 o il cellulare 393 317 3983. Si fa presente che per garantire la qualità delle iniziative i laboratori sono a numero chiuso

Fonte: Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa