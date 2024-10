Controlli dei carabinieri a Firenze: 6 segnalazioni per droga, chiuso un ristorante etnico e due arresti per furto

I Carabinieri di Firenze hanno avviato servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree di via Palazzuolo e piazza San Jacopino, con circa 40 militari e 17 veicoli impiegati. Durante le operazioni, sono stati controllati circa 60 individui, con 6 segnalati per possesso di droga. Un cittadino tunisino è stato denunciato per possesso di un coltello e per la sua situazione irregolare. Inoltre, un ristorante peruviano è stato chiuso per gravi violazioni igieniche e l'impiego di manodopera in nero, con sanzioni di 35.000 euro.

In un'operazione separata, due donne bulgare sono state arrestate per tentato furto ai danni di una turista giapponese vicino al Duomo di Firenze. Entrambe sono state rilasciate con l'obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria.