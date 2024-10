Giornata mondiale della salute mentale, serata di riflessione in comune a Montopoli

Il 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute mentale, che si propone di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo e mobilitare gli sforzi a sostegno della prevenzione per il benessere di tutte e tutti.

Per la giornata, l'Amministrazione Comunale di Montopoli ha organizzato un evento tematico in collaborazione con ARCI Valdarno Inferiore, Coordinamento toscano delle associazioni per la salute mentale-ODV, Rete Regionale Toscana Utenti Salute Mentale, Società della Salute Valdarno Valdelsa. L'appuntamento è alle 21.15, nella sala consiliare del palazzo comunale. Nella locandina di seguito il programma:

Notizie correlate