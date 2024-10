Livorno, sorpreso a rubare un auto in sosta: 37enne del Nord Africa arrestato

I carabinieri sono stati allertati dalla centrale operativa a seguito di una segnalazione di un cittadino riguardo a movimenti sospetti vicino a delle auto in sosta, nei pressi di piazza XX Settembre. Arrivati sul posto, hanno visto l’uomo infrangere i finestrini di una vettura. Nonostante il tentativo di fuga, è stato rapidamente fermato e trovato in possesso di oggetti rubati dall'auto, tra cui un'autoradio, un profumatore per auto e un paio di stivali in pelle, poi restituiti al proprietario.

Il 37enne è stato portato in caserma, arrestato e messo agli arresti domiciliari.