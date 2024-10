Malviventi entrano nella sede della Municipale a Porta al Prato

Nella notte tra martedì e mercoledì almeno due ladri sarebbero entrati nella sede a Porta al Prato dalla quale gli agenti di polizia municipale monitorano la città, dove si trova la cosiddetta "control room". La notizia è riportata oggi sul quotidiano La Nazione: i malviventi sarebbero entrati forzando la porta d'ingresso di viale Fratelli Rosselli e una volta dentro avrebbero rovistato tra le scrivanie, cassetti e armadi. Non quantificabile il bottino anche se, secondo quanto emerso, sarebbe stato di poco conto. Probabilmente chi ha fatto irruzione non sapeva di essere entrato nella sede della direzione infrastrutture di viabilità e mobilità, poco distante dal parco delle Cascine, che conta 1600 telecamere sulla città. I ladri non si sarebbero spinti fino alla control room, protetta comunque da combinazioni. Da Massimo Sabatini, consigliere della lista Eike Schmidt, "più che il danno subito, quello che è grave è la facilità con cui si sono introdotti" sottolineando che in seguito sono state installate reti al confine tra la palazzina e le Cascine.

