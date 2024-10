Timenet Empoli pallavolo, comincia il campionato. Il coach: "Daremo il massimo"

Il Presidente Genova: “In questa stagione cercheremo di migliorare quanto fatto l’anno scorso”. Il coach Marco Dani: “Torneo lungo, il calendario non ci favorisce ma daremo il massimo per raggiungere il traguardo”. La prima gara in casa è attesa per la quarta giornata.

Conto alla rovescia per la Timenet Empoli Pallavolo che si appresta ad iniziare, sabato 5 ottobre, il Campionato Regionale di Serie C per la stagione sportiva 2024/2025. L’organizzazione, non solo logistica, è iniziata ad agosto e ha visto le ragazze del roster impegnate presso lo stadio Carlo Castellani e il PalAramini di Empoli in una preparazione fisica e tecnica mirata all’avvio anticipato del torneo rispetto all’anno scorso. Il calendario del girone A con 15 squadre prevede per le giallonere la prima gara fuori casa contro Chiantibanca Cus Siena.

La rosa è composta dalle riconfermate Chiara Benvenuti (opposto, classe 2005), Giorgia Buggiani (alzatrice, anno 1999), Diletta Donati (schiacciatrice, anno 2001), Sofia Giraldi (alzatrice, anno 2007), Chiara Mancuso (centrale, anno 2000) e Chiara Tagliavia (centrale, anno 2002) con le new entry esterne Noemi Francini (opposto, classe 1996), Sofia Mazzini (centrale, anno 1995) e Marta Tellini (libero, anno 2002) oltre alle nuove giocatrici provenienti direttamente dall’Empoli Pallavolo Luna Caggiano (libero, classe 2007), Melissa Fantino (schiacciatrice, anno 1997) e Emma Salvestrini (centrale, anno 2007).

“Sarà una stagione nella quale cercheremo di migliorare quanto fatto lo scorso anno - dichiara Antonio Genova, Presidente dell’Empoli Pallavolo – abbiamo costruito un gruppo di atlete che come di consueto rispecchia la nostra impostazione di creare un mix tra atlete giovani, di cui alcune scelte all’interno del nostro settore giovanile, ed altre di indiscutibile esperienza e qualità tecniche provenienti anche da categorie superiori. La squadra di quest’anno per molti aspetti è nuova ma è già amalgamata e in queste settimane ha seguito una preparazione attenta con determinazione e voglia di mettersi in gioco. Siamo convinti che ci possa dare grandi soddisfazioni, sostenuta dal nostro staff tecnico e medico che è stato interamente confermato. Come sempre le variabili in un Campionato così lungo sono molteplici e ne siamo consapevoli, vedremo se riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Il team tecnico è guidato anche quest’anno da coach Marco Dani affiancato dal suo secondo Andrea Parenti oltre allo scoutman e preparatore atletico Alberto Cenni mentre lo staff medico è composto dal dottor Francesco Ammannati e la fisioterapista Sara Barbieri.

“Ci tengo innanzitutto a rivolgere un ringraziamento speciale alla società e a tutto lo staff che dalla fine di agosto ad oggi hanno fatto tutto il possibile per mettere le atlete nella condizione migliore per affrontare questo Campionato – commenta l’allenatore Marco Dani – con una buona preparazione sia fisica che tecnica. Le prime uscite in occasione della partecipazione al Trofeo Roberto Lavorenti in cui è stato possibile misurarsi anche con squadre di serie B2 e l’amichevole della scorsa settimana con Casciavola mi hanno permesso di conoscere meglio le ragazze e sono molto soddisfatto. È una squadra in parte rivoluzionata e come ogni anno occorre dargli una carta d’identità, cosa che verrà col tempo e le prove in campo. Le mie ragazze stanno dando il massimo con entusiasmo, lavorando bene sotto tanti aspetti e allenandosi in maniera serena che è un particolare importante perché aiuta molto, soprattutto all’inizio di un torneo. Il Campionato naturalmente è tutta un’altra cosa, cerchiamo di arrivarci al meglio e di viverlo partita dopo partita. Ci aspetta un torneo lungo, con un calendario che non ci favorisce, considerando che giocheremo la prima gara in casa nella quarta giornata, tuttavia affronteremo gli ostacoli senza scuse e a testa alta. Sarà un Campionato tosto in cui ci misureremo con avversari di tutto rispetto e squadre che sulla carta saranno protagoniste tra cui EuroRipoli e Fucecchio. Come sempre noi faremo il nostro percorso, certi di impegnarci fino in fondo per raggiungere il traguardo”.

La Timenet Empoli Pallavolo giocherà la prima gara in trasferta in terra senese sabato 5 ottobre alle ore 17.30 al Palacorsoni contro Chiantibanca Cus, poi osserverà il turno di riposo per affrontare quindi la terza giornata nuovamente fuori casa, stavolta contro la Polisportiva Remo Masi, in programma sabato 19 ottobre alle ore 21.00 presso la palestra delle scuole medie di Rufina. La prima sfida in casa al PalAramini di Empoli si terrà sabato 26 ottobre alle ore 21.00 e sarà un derby contro Montelupo Fiorentino.

