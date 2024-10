Scuola Carrucci, Buongiorno Empoli: "Nuovi problemi". Il Comune risponde alle critiche

Il gruppo politico Buongiorno Empoli torna sull'apertura della nuova scuola Carrucci di Empoli e attraverso una nota parla di alcuni "disservizi":

"Si inaugura qui, si inaugura là, ma come si fa presto a fare un’inaugurazione perché ci dà lustro e visibilità anche per finire sui giornali in bella mostra, accompagnati dalle facce sorridenti di tutti i notabili politici e chi più ne ha più ne metta. E se per fare la fanfara si dice qualche bugia poco importa…. Tanto per fare un esempio, la scuola Carrucci, un esempio perfetto di come si possa scivolare sulla classica buccia di banana, o ricoprirsi di guano , scegliete voi. Ma qualcuno l ‘avrà ben letto e controllato quel progetto? Ci sono una serie di “piccole” problematiche, inezie da nulla. Per esempio il refettorio non è grande abbastanza per tutti i bambini e quindi hanno dovuto sacrificare l’aula polifunzionale. Le scale interne non sono abbastanza larghe da consentire il passaggio in sicurezza di tutti bambini e quindi si scende/sale dalla scala antincendio…in quel giardino che sarà inagibile fino alla fine dell’anno; la strada di accesso non accede perché non sfonda. Quindi hanno tolto la flessibilità oraria di dieci minuti in entrata. Immaginate il caos la mattina per arrivare in orario! La cucina a tutt’oggi non funziona , ma per fortuna l’idea del pranzo al sacco è stata accantonata. Penso che basti per dipingere il quadro di questa situazione al limite dell’assurdo. Auspichiamo che quelle cose risolvibili lo siano prima possibile e che per gli evidenti problemi strutturali di un edificio che non ha neanche un mese di vita, si possa fare una valutazione complessiva e rigorosa. Speriamo inoltre che il Comune maturi in futuro una visione più oculata e che spieghi alla cittadinanza il motivo di queste sviste così gravi"

In merito alle contestazioni mosse, l'amministrazione comunale di Empoli ha risposto punto per punto alle critiche sollevate:

Sulla sala refettorio: La scuola Carrucci è basata interamente su arredi polifunzionali per poter sfruttare le aule nel modo migliore 'senza sacrificare' attività in certi spazi. Per questo l'aula polifunzionale, che nell'orario di pranzo non sarebbe comunque sfruttata, viene adibita come ulteriore sala mensa.

Sulle scale interne e scala antincendio: Le scale interne hanno una dimensione a norma di legge per il deflusso del numero di bambini presenti al piano superiore. L'utilizzo della scala antincendio è demandato all'istituto scolastico.

Sui giardini esterni: Il Comune è al lavoro per la sistemazione, nonostante la stagione autunnale-invernale non permetta di lavorare tutti i giorni nella preparazione. L'ufficio Lavori Pubblici si è già mosso per l'inerbimento del giardino, con valutazioni sull'irrigazione.

Su Via Liguria da completare: La strada di sfondo verso la bretella di Serravalle fa parte di una lottizzazione privata, la priorità è stata data dalla ditta esecutrice a terminare quella strada, prima di intervenire sul resto dell'area. Il Comune non è in grado di dare un termine dei lavori sicuro in merito alla strada, ma è auspicabile che nell'arco di qualche mese possa essere completata.

Sulla flessibilità oraria: La scuola Carrucci non ha mai avuto una flessibilità oraria, sia nella vecchia sede né tutt'ora. È attivo il servizio pre-scuola. Anche dal servizio scuolabus non sono rilevati problemi per l'accesso.

Su cucina e mensa: Da oggi giovedì 3 ottobre la cucina è interamente in funzione. Per 8 giorni, dall'avvio del servizio mensa, i pasti sono stati interamente portati dal Centro Cottura fino alla scuola, seguendo gli standard di qualità con trasporti celeri per mantenere le caratteristiche organolettiche dei pasti. Su questo il Comune pone la massima attenzione, così come l'Asl Centro. Inoltre, c'è da specificare che la mensa all'interno della scuola Carrucci è adibita, come ovunque, solo alla cottura della pasta. Il resto del pasto giunge comunque dal Centro Cottura.

