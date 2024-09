Suona la prima campanella anche alla 'Carrucci' di Empoli: inaugurata la nuova scuola elementare

È suonata anche per la scuola elementare di Pontorme a Empoli la prima campanella dell'anno scolastico 2024-2025. La nuova struttura, intitolata a Jacopo Carrucci, è stata inaugurata oggi prima, alle ore 8.30, con l'ingresso degli studenti, poi alle 10.30 con una inaugurazione ufficiale a cui erano presenti, oltre al sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e l'assessora alla scuola Maria Grazia Pasqualetti, anche il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, l'assessora all'istruzione Alessandra Nardini, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, il senatore Dario Parrini e il consigliere regionale Enrico Sostegni, oltre ad alcuni esponenti delle opposizioni in consiglio comunale. Presenti anche al dirigente scolastico Marco Venturini, insegnanti e personale ATA in servizio per questo primo giorno e tanti genitori curiosi di scoprire i nuovi ambienti.

I lavori sono iniziati nel 2022 e l'edificio, costato 5,3 milioni di euro, è stato finanziato completamente dal Comune di Empoli. Un progetto che affonda le radici nelle due Amministrazioni Barnini. Proprio all'ex sindaca, presente all'inaugurazione, il sindaco Mantellassi ha rivolto i suoi ringraziamenti: "Un sindaco spesso si prende gli aspetti negativi e responsabilità che non ha, ma anche meriti e fatti positivi di cui solo in un pezzettino ha partecipato direttamente. Abbiamo lavorato per traghettare questa scuola e con determinazione abbiamo lavorato sodo per essere pronti all'apertura dell'anno scolastico. Ma si deve ringraziare la sindaca Brenda Barnini perché nella sua prima Amministrazione progettò questa scuola e nella seconda mise le risorse, 5,3 milioni messi interamente dal Comune, per finanziarla"

Le presentazioni sono state intervallate dalla musica degli studenti delle classi 2^ e 3^ dell'indirizzo musicale delle vicine scuole 'Vanghetti', che hanno concluso la giornata con l'Inno di Mameli.

COM'È LA SCUOLA ALL'INTERNO - La struttura è su due piani. Al piano terra trovano spazio 4 aule destinate alle classi 1^ e 2^, un’aula dedicata ai laboratori (riproposta identica anche al primo piano) con una parete manovrabile per poter 'allungare' gli spazi a seconda delle esigenze didattiche. La parete modulare permette di dividere lo spazio in due aule, come pure di avere uno spazio unico e ampio, polifunzionale. L'accesso al piano superiore con scalinata è stato pensato a mo' di 'agorà', come per la scuola 'Dante Alighieri' di Marcignana: la scalinata infatti darà modo di poter diventare uno spazio per assistere a eventi e lezioni speciali, come in un anfiteatro al coperto. Sempre al piano terra troveranno spazio i locali della mensa, il cui servizio sarà attivo dal 23 settembre.

Al piano superiore invece si troveranno le rimanenti 6 aule per le classi 3^, 4^ e 5^, oltre al già citato laboratorio. Il numero di aule rispetto al vecchio complesso di via Monaco è invariato, ma la loro grandezza permette a bambine e bambini di godersi le lezioni e le attività con uno spazio considerevolmente più ampio. L'impostazione elaborata dagli uffici comunali permetterà anche, qualora verrà scelto, di istituire il Senza Zaino, modello in uso nel comprensivo 'Empoli Est'.

La capienza prevista per legge è di circa 250 bambine e bambini. La scuola si alimenta tramite un impianto fotovoltaico ad alta efficienza, a sostegno dell'alimentazione elettrica. Il riscaldamento d'inverno non sarà con i classici termosifoni ma il calore arriverà dal pavimento, come nelle moderne abitazioni.

GLI ARREDI - In bella mostra anche i modellini e ricostruzioni 3D realizzati nell’ambito del progetto ‘Arredi nuova scuola Pontorme’ da bambine e bambini classe quinta A-B della stessa, attraverso i quali hanno raccontato le loro esigenze. Un’attività che affonda le radici nel corso di formazione sullo star bene a scuola che si è tenuto nell’Istituto Empoli Est dalla professoressa Donatella Fantozzi dell’Università di Pisa e che ha visto un lavoro svolto in sinergia tra docenti della scuola secondaria di primo grado e delle primarie. I ‘modellini’ sono stati ospitati ed esposti anche negli spazi dell'Urp del Comune di Empoli, con accesso da via Giuseppe Del Papa. 41.

I COSTI - Inizialmente l’investimento preventivato ammontava a 4.900.000 euro, come da progetto definitivo, poi l'importo complessivo dell'opera è salito a 5.350.000 euro, giunti da risorse proprie del Comune di Empoli. Nel novembre 2021, infatti, anche alla luce delle richieste arrivate dal corpo docenti e dall'istituto comprensivo Empoli est, la giunta comunale ha deciso di inserire nella progettazione nuovi elementi in grado di rendere più funzionale la scuola con l'inserimento di un locale adibito ad archivio e di altre piccole modifiche come una scala esterna sul lato ovest.

CHI HA CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA - L'edificio è stato realizzato con il contributo dei progettisti RTP EUTECNE S.R.L., SINERGIE PROGETTI SR, F&M INGEGNERIA SPA, lo Studio Tecnodue per impianti meccanici, elettrici e antincendio, mentre la realizzazione è stata in capo alla RTI composta da Società Felco Costruzioni Generali S.r.l., Società Vincenzo Russo Costruzioni S.r.l. e Schettino & D’Acunto S.r.l. Subappaltatori principali: Campigli srl per le strutture in legno, Boni e Scarpellini srl per gli impianti meccanici e la Prisma impianti e servizi srl.