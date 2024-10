Sparò ad agente antibracconaggio con fucile, arrestato per tentato omicidio. Indagata la compagna

Ferì un ispettore della polizia provinciale che stava svolgendo un servizio di antibracconaggio in una riserva di caccia nel Fiorentino, l'uomo, 46 anni, è stato arrestato in esecuzione di una misura di custodia cautelare per tentato omicidio. Indagata in concorso e in stato di libertà anche la compagna 34enne dell'uomo.

I due occupavano uno stabile all'interno della riserva di caccia, situata in località Doganaccia a Barberino del Mugello, oggetto di alcuni controlli nei giorni scorsi. Da quanto ricostruito in una nota dela procura l'uomo "insofferente alle attività di controllo e utilizzando un visore notturno decideva di esplodere il 20 agosto un colpo di arma da fuoco ad altezza d'uomo, da una finestra posta a circa 150 metri da dove si trovava la vittima, colpendo l'agente in servizio e procurandogli gravissime lesioni al braccio destro, non attingendo organi vitali solo per pochi centimetri". L'arresto è stato disposto per il pericolo di reiteramento del reato e anche di inquinamento delle prove perchè, si spiega, l'indagato avrebbe "tentato di indirizzare le dichiarazioni di un testimone chiamato a deporre dai carabinieri".

Le indagini furono subito indirizzate nei confronti della coppia e fu perquisito lo stabile. All'interno furono trovate diverse armi e munizioni da caccia.

