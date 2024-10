Convinto a acquistare auto usate, ma è una truffa

Voleva comprare delle auto usate, ha contattato una rappresentante di un operatore del settore, ha pagato circa 62mila euro e non ha ricevuto niente, in più la venditrice è svanita nel nulla. Vittima del raggiro è un imprenditore di Montecatini Terme, che ha denunciato tutto alla guardia di finanza. Le fiamme gialle sono arrivate alla truffatrice, una 36enne di Padova, e ha disposto il sequestro di circa 73mila euro. La giovane, già gravata da precedenti, stava per trasferire una consistente somma di denaro in un conto in una banca lituana.

"Le conseguenti indagini consentivano di rilevare che il denunciante era stato effettivamente raggirato da una persona residente nel padovano, che lo aveva tratto in inganno presentandosi quale referente di un’azienda caratterizzata dalla parziale omonimia con una primaria impresa del settore del noleggio a lungo termine" scrivono le fiamme gialle.

