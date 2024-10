Ente Boccaccio, migliori tesi: premiati Lorenzo Carpitelli e Chiara Ceccarelli

Saranno proclamati sabato 19 ottobre i vincitori del premio istituito dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio per le migliori tesi magistrale e di dottorato.

Per la miglior tesi di laurea magistrale il premiato è Lorenzo Carpitelli, 25 anni, che ha conseguito la laurea magistrale in Lettere Moderne nel settembre 2023 con una tesi dal titolo “Lezioni d’autore. Le strategie dell’oralità nelle Esposizioni sopra la Comedia”. Nato a Poggibonsi e residente a Certaldo, dopo un tirocinio trimestrale presso l’Istituto del CNR “Opera del Vocabolario Italiano” di Firenze attualmente svolge un periodo di studio a Zurigo.

Chiara Ceccarelli, 30 anni, è la vincitrice per la migliore tesi di dottorato dal titolo “Verso una nuova edizione del De casibus di Boccaccio: tradizione manoscritta e prospettive filologiche”; attualmente è assegnista di ricerca presso l'Università Federico II di Napoli all'interno del progetto "The Digital Encyclopedia of Boccaccio’s Decameron". Nata a Vigevano, si è laureata in Filologia Moderna presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La premiazione dei giovani studiosi si svolgerà in Casa Boccaccio a Certaldo Alta durante le giornate di studi in programma il 18 e 19 ottobre, che si traducono nel Seminario internazionale dal titolo “Intorno a Boccaccio/Boccaccio e dintorni”, giunto all’undicesima edizione.

“Promuovere la ricerca, sviluppare una visione critica e creare occasioni di riflessione, sono questi gli obiettivi delle Giornate di studio che offrono la possibilità di un confronto scientifico sulla figura e le opere di Giovanni Boccaccio. Un appuntamento importante per l’Ente Boccaccio perché sia il seminario internazionale che la scuola estiva sono stati realizzati dal prof. Stefano Zamponi a cui intitoleremo la Sala della Biblioteca, proprio per sottolinearne il lungo impegno, da sempre profuso in favore della didattica, in qualità di letterato ed intellettuale”, così la prof.ssa Giovanna Frosini presidente dell’Ente Boccaccio.

Al termine delle premiazioni, alle ore 12, si svolgerà la cerimonia pubblica di intitolazione della Sala della Biblioteca di Casa Boccaccio al prof. Stefano Zamponi, per molti anni presidente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e presidente onorario.

Saranno due giornate intense di studio con argomenti che spazieranno dalla linguistica alla lessicografia digitale fino alla storia della letteratura e che vedranno anche il primo appuntamento, venerdì 18 alle ore 21.30, che inaugura la stagione di “ Si racconta le novelle del Boccaccio” a cura della compagnia teatrale “L’Oranona Teatro”; la novella è la quinta della quarta giornata "Elisabetta da Messina": lettura di Simona Lazzerini accompagnata da Ilaria Landi all'arpa, Andrea Gatti alle percussioni e Lucia Succi al canto.

