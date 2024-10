Ebbe un malore durante l'agopuntura, morta 43enne a Livorno

Dopo due settimane di agonia, è morta in ospedale a Livorno la 43enne che ebbe un malore durante una seduta di agopuntura. Si chiamava Marina Azarenkova, viveva in Italia da vent'anni ed era di origini russe. Era consulente di una compagnia assicurativa.

Azarenkova il 17 settembre stava facendo una seduta di agopuntura in un ambulatorio medico di Ardenza. Il dottore che le stava praticando il trattamento in un primo momento la salvò dall'improvviso malore, chiamò i soccorsi e la donna venne portata in ospedale. La drammatica notizia della morte è arrivata nel corso della giornata di giovedì 3 ottobre.

