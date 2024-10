Lavori al parco Mariambini, come sarà: ringhiera al posto del muro, una rete da pallavolo e una nuova pensilina

Lo scorso mese il Sindaco Mantellassi aveva dato notizia dell'abbattimento del muro perimetrale del Parco Mariambini, ma lo sviluppo del progetto va avanti.

In questo mese gli operai sono al lavoro, come riporta il progetto esecutivo del Comune, per "riqualificare l’area con una sistemazione che consenta una migliore fruibilità del parco e una maggiore sicurezza sia per i fruitori del parco che per il transito pedonale di via Bisarnella".

Il progetto per il parco Mariambini prevede la sostituzione del muro, già abbattuto, con una ringhiera metallica, la costruzione di nuove porzioni di marciapiede pedonale e la costruzione di nuovo accesso al parco. A delimitazione della strada sarà posato un cordonato in granito, a prosecuzione di quello già presente sul lato nord.

Oltre a questi interventi in via Bisarnella per garantire una migliore visibilità notturna sia in strada che all'interno del parco, verranno aggiunti due nuovi punti di illuminazione nella parte centrale dell'area verde che vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti.

I lavori non si concentrano solo lungo la parte esterna del Parco Mariambini ma riguarderanno anche i suoi spazi interni. Verrà installata una rete da pallavolo in una delle aiuole verdi, dotata di pali specifici per aree esterne. Anche la famosa pensilina che caratterizza il parco, sempre come previsto nel progetto, subirà un lavoro di manutenzione: verrano carteggiati e riverniciati gli elementi in legno e le panchine, saranno sostituite alcune parti danneggiate dal tempo e risaldata la copertura superiore. Il costo dei lavori per il rinnovo della pensilina è di circa 26mila euro.

La progettazione "segue i criteri dell’economicità, del decoro e dell’omogeneità di risultato, mirando a riqualificare l’area e migliorarne la fruibilità in sicurezza" si legge ancora nel progetto comunale. I lavori per il rifacimento e l'abbattimento del muro perimetrale hanno un costo complessivo di circa 92mila euro. In totale, l'intervento nel parco alle porte del centro di Empoli ammonta a 140mila euro.

"Ho seguito i lavori al Mariambini assieme all'assessore ai Lavori Pubblici Simone Falorni perché ritengo che sia un progetto che unisce l'estetica alla funzionalità" ha dichiarato il sindaco Alessio Mantellassi. "L'abbattimento del muro è solo un primo passo per riportare l'area a essere vissuta anche dalle famiglie. Quello del Mariambini è un patrimonio inespresso nel pieno centro di Empoli. L'amministrazione e le forze dell'ordine e di polizia stanno lavorando per rendere il parco un luogo sicuro e non un'area lasciata al degrado. Questi lavori saranno propedeutici a nuove idee e proposte da applicare in vista della bella stagione, ancora non anticipo niente ma ritorneremo a breve sulla questione".

La conclusione del progetto, secondo il cronoprogramma del Comune, è prevista entro la seconda settimana di ottobre.

Notizie correlate