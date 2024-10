'Scrivi i tuoi sogni', a Montespertoli campus di scrittura creativa

Il 12 e 13 ottobre 2024, i giovani aspiranti scrittori avranno l'opportunità di coltivare la propria immaginazione e abilità narrative al campus di scrittura creativa "Scrivi i tuoi sogni". Organizzato dalla Biblioteca comunale “Ernesto Balducci” e da PromoCultura Impresa Sociale, il campus (gratuito) si terrà al Centro per la cultura del vino "I Lecci" e sarà guidato dall’autore per ragazzi Daniele Nicastro. Due giornate ricche di laboratori e ispirazione, pensate per stimolare il talento dei partecipanti.

Questo campus, inserito nella rassegna culturale "Leggere fuori", è pensato non solo per chi già ama immergersi nei libri e nelle storie, ma anche per chi desidera scoprire la passione per la scrittura o far emergere una creatività nascosta. L’obiettivo è quello di aiutare i ragazzi a scoprire se stessi attraverso la scrittura, liberando pensieri, sogni e storie che aspettano solo di essere raccontati. Perché ogni talento passa attraverso il racconto, e ogni storia ha il potere di trasformare il nostro mondo interiore.

Durante il campus, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza di condivisione immersiva, confrontandosi con coetanei che condividono la stessa passione per la narrazione e la scrittura. Saranno guidati passo dopo passo in un percorso che li porterà a comprendere come nascono le idee, come sviluppare personaggi credibili e come scrivere dialoghi efficaci.

Programma del Campus:

Sabato 12 ottobre

16:30 – 18:30: Laboratorio di scrittura creativa

18:30-19:30: pausa merenda insieme all’autore

19:30-21:00: serata cinema, con assaggi di film e serie tv

Domenica 13 ottobre

10:00 - 12:30: Laboratorio di scrittura creativa

Le attività previste includono laboratori pratici e dinamici come:

Le storie te le devi cercare! – Dove trovare l’ispirazione per una storia.

Scrivi di cose che conosci – Raccontare se stessi attraverso i personaggi.

Il finale è solo alla fine? – Sull'importanza della conclusione in una narrazione.

Dialoghi (quasi) perfetti – Come scrivere dialoghi che risuonano.

Da che parte si entra in una storia? – Sugli incipit e l’ingresso in un racconto.

Il campus è pensato per scatenare la scintilla della creatività e fornire strumenti pratici e concreti per chi sogna di diventare uno scrittore o semplicemente ama raccontare storie. Sarà un’opportunità per mettersi in gioco, imparare e divertirsi, in un ambiente stimolante e creativo.

Informazioni e prenotazioni:

Per iscriversi o avere maggiori informazioni sul campus, è possibile contattare la Biblioteca Comunale “Ernesto Balducci” di Montespertoli al numero 0571 600228 o via email all’indirizzo biblioteca@comune.montespertoli.fi.it.

Il campus si terrà presso il Centro per la Cultura del Vino "I Lecci", in via Lucardese 74, Montespertoli (FI).

