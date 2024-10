Scompare Simone Torrini, ex coordinatore delle Misericordie Fiorentine

“Con la morte di Simone Torrini abbiamo perso un fratello e un amico, ma non solo: una figura centrale nella gestione sanitaria degli eventi sportivi del nostro territorio e un esempio di dedizione agli altri”.

Con queste parole il presidente del Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina, Andrea Ceccherini, esprime cordoglio per la scomparsa di Simone Torrini, ex provveditore della Misericordia di Fiesole ed ex coordinatore delle Misericordie Fiorentine fino al 2016.

“La perdita di Simone - dice Ceccherini- rappresenta un vuoto incolmabile per la nostra comunità. Ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, incarnando i valori di solidarietà e umanità che caratterizzano il nostro movimento”.

“Il suo impegno, la sua passione e il suo spirito di servizio resteranno un esempio per tutti noi. A nome di tutte le Misericordie dell’area fiorentina - conclude Ceccherini - porgo le più sentite condoglianze alla famiglia di Simone Torrini e a chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui”

