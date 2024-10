Evento di Stop5G a Empoli: "I piani antenna non servono"

Tre ore di lezioni di alto livello ieri sera alla Sala il Momento, sala gremita di persone attentissime fin oltre la mezzanotte, presenti anche alcuni Consiglieri Comunali e l’Assessore Laura Mannucci. Tra i relatori l'Avv. Tiziana Vigni, Presidente dell'associazione Atto Primo, una associazione che ha un ruolo indispensabile nella campagna in corso soprattutto ad Empoli contro la Multiutility Toscana, Il Prof. Livio Giuliani e i Dott. Stefano Gandus.

Un ulteriore passo avanti in una presa di coscienza della nostra città del rapporto di maggior cautela e intelligenza che dobbiamo tenere nei confronti delle nuove tecnologie, dominate da potenti agenzie finanziarie, che avvolgono e facilitano le nostre vite ma espongono anche i nostri corpi a rischi nuovi.

Alcuni sintetici messaggi molto chiari rivolti a tutte e tutti noi emersi: Abbiamo bisogno di maggiore cura di noi stessi, dei nostri corpi e dei nostri vicini. Massima cautela negli ambienti abitativi e di lavoro alle onde elettromagnetiche a bassa e ad alta frequenza artificiali, derivanti da wi-fi, cellulari, elettrodomestici, ma soprattutto da antenne di telefonia mobile più vicine 3G,4G e 5G.Esse interferiscono con le cellule ed i sistemi elettrochimici di cui siamo fatti quanto le sostanze che ingeriamo e respiriamo

Messaggio altrettanto sintetico e chiaro alle nostre Amministrazioni comunali: i Piani antenna non servono assolutamente a nulla. Servono invece regolamenti di telefonia mobile fatti bene ed azioni di informazione e sensibilizzazione sistematica della popolazione soprattutto più giovane.

Più in generale occorre massima attenzione su tutte le nuove esposizioni a fattori chimici e fisici a cui in nostri corpi non sono adattati da miliardi di anni di selezione naturale.

Stop5G Empoli avrà cura di mettere a disposizione in forma fruibile da tutti la registrazione a pezzi della serata.

Si ringrazia dei lauti contributi dei presenti che ci consentono di proseguire più spediti nella nostra attività.

Avvisiamo tutti che prossimamente ci saranno altri eventi, ci auspichiamo di poter poter essere un punto di riferimento per queste tematiche è un punto di riferimento per i cittadini che hanno bisogno di assistenza.

Stop5G Empoli

