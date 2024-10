A Empoli ecco 'Via Roma in Festa - Cibo in strada'

Si chiamal'evento in programma nella strada dedicata al 'food' del centro di Empoli: una prima edizione organizzata da 7 locali di ristorazione di via Roma (Lux, La Beccheria, Unto, L’Orto, Il Grillo, Mezzadria, C.Risiamo) sotto la direzione artistica e l'organizzazione di Paolo Picchi, che promette di diventare un appuntamento ricorrente nel commercio empolese. Orario di avvio: 19.30, gradita la prenotazione per la cena in uno dei locali organizzatori. Dalle 20.30 partirà la sfilata di moda (per la regia di Samanta Fornaini), dove verranno presentate le nuove collezioni autunno/inverno di molti store empolesi. Saranno presenti: Metamorphosis the Beauty Space, Creazioni Imola, Ottica Pianigiani, Milano Accessories, Daniela Calzature, Stortini Studio, Diaz Sessantaquattro. Si esibiranno la cantante Irene Fallani e il giovanissimo talento acrobata illusionista Dolce Denys. Presenterà la serata Paolo Picchi, Gabriele Volpini in consolle.

I ristoranti e i locali organizzatori allestiranno lo street-food aperto a tutti i visitatori, mentre per la parte 'dolce' ci sarà un carretto dei gelati a marchio Sammontana. Sono gradite donazioni a partire da un euro, che andranno a fine serata nelle mani dell'associazione Astro e del Centro Donna di Empoli, in occasione dell'Ottobre Rosa. Per dare info utili sul mese della prevenzione dal tumore al seno, sarà allestito un gazebo proprio dall'associazione Astro.

I supporter dell’evento sono ElioSport ’82, Tinghi Motors, Empoli Rent, Autocarrozzeria Snoopy, Vittoria Assicurazioni. Media partner Radio Lady e gonews.it.