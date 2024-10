FdI Empolese-Valdelsa ricorda Norma Cossetto

Anche Fratelli d’Italia Centrodestra per l’Empolese-Valdelsa si è unito alle commemorazioni che il Comitato 10 Febbraio ha promosso in occasione dell’anniversario del martirio di Norma Cossetto (Visinada, 17 maggio 1920 – Antignana, 4 o 5 ottobre 1943), con l’iniziativa “Una rosa per Norma” che rende omaggio alla sua memoria in oltre 390 città italiane ed estere.

Questa mattina, infatti, in Piazza della Vittoria a Empoli, una rappresentanza di consiglieri comunali del circondario empolese-valdelsa di Fratelli d’Italia ha deposto una “rosa bianca” in ricordo della giovane studentessa italiana.

Norma Cossetto è morta nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943 brutalmente torturata, violentata e gettata in una foiba dai partigiani titini, e la sua tragica morte solleva, ancora oggi, un interrogativo significativo, anche a distanza di tanti anni: perché ricordarla e perché è essenziale parlarne alle nuove generazioni?

Norma Cossetto, come migliaia di altre persone, è stata vittima della tragedia immensa delle “Foibe”. La sua storia rappresenta una ferita profonda nella storia italiana. Ricordare queste vittime significa non dimenticare il dolore e l’ingiustizia subiti.

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli Valdelsa - Ufficio Stampa

